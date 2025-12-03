Istituto Fiocchi Lecco, grande successo per l’Open Day

Oltre 400 famiglie per conoscere la scuola tecnica e professionale simbolo del territorio

L’istituto lecchese conferma il trend positivo, con i settori meccanico ed elettrico-elettronico in crescita

LECCO – Successo di partecipazione per l’atteso Open Day dell’Istituto “P.A. Fiocchi”, svoltosi sabato 29 novembre dalle 12 alle 17. La storica realtà scolastica lecchese, che da generazioni forma tecnici e professionisti altamente richiesti dal mondo del lavoro, ha confermato anche quest’anno il suo trend positivo: circa 400 le famiglie prenotate, provenienti da tutto il territorio, un dato che testimonia la centralità del Fiocchi nel panorama formativo locale.

Nel dettaglio, i quattro settori dell’istituto hanno registrato le seguenti richieste di visita dei laboratori: settore chimico (73); settore elettrico-elettronico (97); settore meccanico (109); settore grafico (109).

Durante l’Open Day, i visitatori hanno potuto immergersi nei laboratori rinnovati e funzionali. Questi spazi, dotati di strumentazioni all’avanguardia, sono progettati per un apprendimento concreto, in sintonia con le richieste delle aziende locali. Docenti, studenti e personale scolastico hanno guidato genitori e ragazzi, illustrando ambienti, progetti e percorsi didattici sempre più orientati all’innovazione e alle competenze necessarie per il futuro.

Tornando ai dati, emerge una considerazione fondamentale: nonostante il calo demografico che sta interessando molte scuole italiane, l’Istituto Fiocchi non accenna a rallentare. Anzi, continua a distinguersi come una realtà dinamica, moderna e profondamente radicata nel tessuto produttivo del territorio.

In secondo luogo, risulta molto significativo il risultato conseguito dai settori meccanico ed elettrico-elettronico. Il Fiocchi, infatti, non risente del calo nazionale che da anni penalizza i percorsi quinquennali di istruzione professionale. In particolare, gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica – settore elettrico-elettronico” e “Industria e artigianato per made in Italy – settore meccanico” registrano un leggero incremento nel numero di visitatori rispetto al precedente anno scolastico.

L’orientamento del Fiocchi non si ferma: in programma un focus sulle studentesse, nuovi laboratori pomeridiani e un secondo Open Day. L’Istituto prosegue infatti il suo impegno con una serie di iniziative mirate, rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

L’11 dicembre torna “Women in Tech”, l’appuntamento pomeridiano esclusivamente dedicato alle ragazze delle scuole secondarie di I grado. L’obiettivo è sensibilizzare le studentesse verso la formazione tecnica e le ambite professioni STEM. I laboratori degli indirizzi Elettrico e Meccanico saranno attivi dalle 14:30 alle 16:30, offrendo un clima di sperimentazione guidata e inclusiva.

Il 16 dicembre è in programma “ALLENA…MENTE”. A grande richiesta, l’Istituto Fiocchi organizza un ulteriore laboratorio pomeridiano aperto a tutti gli interessati, pensato per conoscere più da vicino le specificità della scuola. Ragazzi e ragazze potranno svolgere attività pratiche nei laboratori, affiancati da docenti esperti e dagli allievi senior del Fiocchi.

Ultima occasione per l’orientamento: il 17 gennaio 2026 si terrà il Secondo Open Day. Sarà un’ulteriore opportunità per visitare l’istituto e ricevere tutte le informazioni dettagliate sui percorsi di studio, sulle metodologie didattiche innovative e sui progetti che definiscono l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico e Professionale Fiocchi.

Tutte le informazioni aggiornate relative a iscrizioni, prenotazioni e iniziative di orientamento sono disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto: www.istitutofiocchi.it