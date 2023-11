Istruzione. Collaborazione con Confartigianato per gli studenti della Clerici

Coinvolti i ragazzi del corso di “Operatore edile”

Dimostrazione pratica per gli studenti durante la Mostra dell’artigianato

ERBA – Altra interessante esperienza per gli studenti del corso di “Operatore edile” della Fondazione Clerici di Lecco. Dal 28 al 31 ottobre scorso i ragazzi della classe seconda sono stati invitati ad una collaborazione con Confartigianato Lecco all’interno della Mostra dell’artigianato presso Lariofiere. I ragazzi, accompagnati dai docenti, hanno costruito un pilatro tornito che ha attirato la presenza di curiosi e interessati.

L’iniziativa si pone all’interno di una serie di interventi di cantiere-laboratoriale che la scuola sta svolgendo con alcune realtà del territorio, non ultima una settimana residenziale presso la casa Scout dei Resinelli, che la classe terza del corso per operatore edile ha svolto. In questa occasione i ragazzi hanno sistemato e ritinteggiato i locali interni di tutto lo stabile.

Lo scorso settembre una decina di studenti fu impegnata a Carenno nel rifacimento di un muretto a secco, effettuando un ulteriore intervento su un tratto di pavimentazione in pietra.

“Non posso che essere soddisfatta del riscontro positivo che queste attività hanno sia sul territorio che sui ragazzi: hanno modo di sperimentare quanto acquisito nelle ore laboratoriali a scuola rendendosi utili” dichiarazione la responsabile di sede, Anna Grattarola.