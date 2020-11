Istruzione. Ecco le migliori scuole lecchesi secondo Eduscopio 2020

L’indagine Eduscopio dà il voto alle scuole italiane. Ecco le migliori nel lecchese

La Provincia: “Ottimi risultati per i nostri istituti superiori”

LECCO – E’ on line da oggi, 12 novembre, la nuova edizione 2020 di Eduscopio, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale, nato nel 2014 e fruibile gratuitamente, si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Per la nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Il portale offre un’esperienza diretta per studenti e genitori nella scoperta degli istituti presenti sul proprio territorio, proposti divisi per indirizzo di studio e per ognuno è stato associato un punteggio che tiene conto di diversi fattori: il numero di diplomati all’anno, il voto medio alla maturità, il tasso di iscritti e di abbandono.

“L’indagine Eduscopio ha confermato l’elevata qualità dell’offerta formativa presente sul nostro territorio. Un’offerta formativa ricca, articolata, diffusa e correlata con il mondo del lavoro e delle imprese” commenta soddisfatto il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Felice Rocca, riguardo ai punteggi ottenuti dagli istituti lecchesi.

“Soprattutto quest’anno – prosegue Rocca – in cui l’attività di orientamento delle scuole sarà inevitabilmente condizionata dalle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, grazie al contributo di informazioni, dati e confronti con le scuole la ricerca della Fondazione Agnelli può rappresentare un utile strumento per gli studenti e le loro famiglie nella delicata scelta della scuola secondaria di secondo grado, una scelta fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi”.

LA CLASSIFICA DEGLI ISTITUTI LECCHESI

(per le schede di ogni istituto clicca qui)

Per prepararsi al meglio all’università

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico Scienze Applicate

Liceo Classico

Liceo Linguistico

Liceo Artistico

Scienze Umane

Scienze Umane -Economico Sociale

Istituto Tecnico Economico Sociale

Istituto Tecnico Tecnologico

Le migliori per trovare lavoro

Indirizzo Tecnico Economico

Professionale Industria Artigianato

Professionale e Servizi

Indirizzo Tecnico Tecnologico