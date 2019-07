ItLUG Lecco 2019, il 3 e 4 agosto torna la due giorni dedicata ai Lego

L’esposizione di costruzioni Lego e Diorami ItLUG si terrà al Politecnico di Lecco

Ingresso gratuito il sabato dalle 11 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 18

LECCO – Torna l’appuntamento con l’esposizione di costruzioni LEGO® e Diorami organizzata e promossa dall’associazione ItLUG Lecco.

Location, come ormai da tradizione, sarà il Politecnico di Lecco che ospiterà appassionati espositori, provenienti da tutta Europa con le loro magnifiche realizzazioni. Saranno infatti ben 135, dei quali 117 italiani, 10 provenienti dalla Francia, 4 dalla Germania, 2 dal Regno Unito e 2 dalla Svizzera.

Non una semplice esposizione di Lego, ma una due giorni scandita da numerosi appuntamenti e tante attività, a cominciare dal Punto giochi “Pick’n’build”, il concorso per ragazzi “CreActive” età 6-10 / 11-13 anni, l’incontro con Stuart Harris, designer LEGO® House di Billund e ancora il Laboratorio robotica LEGO® Education WeDo, GBC: Great Ball Contraption, l’esposizione fotografica “Pinocchio”, il Torneo sumo robotico, il Laboratorio: LEGO® SERIOUS PLAY®. Per genitori e figli. (24 posti), il grande mosaico FairyBricks, il Tour virtuale di Billund e tanto altro ancora.

Per maggiori informazioni: http://lecco.itlug.org/