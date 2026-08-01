ItLug Lecco non smette di stupire: decine di persone in fila per ammirare lo spettacolo dei Lego

Si è aperta stamattina al Politecnico la due giorni dedicata alle costruzioni Lego

209 espositori tutti italiani: “Un livello di costruzioni altissimo, vedrete cose meravigliose”

LECCO – Si è aperta stamattina, 1° agosto, l’edizione 2026 di ItLug Lecco che, come al solito, è stata ospitata nella splendida cornice del Polo di Lecco del Politecnico di Milano. Decine e decine di persone (soprattutto famiglie) si sono messe in fila per attendere l’apertura della spettacolare esposizione di costruzioni Lego che, quest’anno, ha richiamato qualcosa come 209 espositori (numero record) tutti italiani.

A dare il via ufficialmente all’evento di grande successo è stato il presidente di ItLUG (Italian Lego Users Group) Marco Chiappa: “Salutiamo volentieri la presenza del sindaco di Lecco Filippo Boscagli, dell’assessore Alessandra Rota e del presidente di UniverLecco Vico Valassi perché sono proprio le istituzioni che ci permettono di portare avanti questo evento. Un grosso grazie va anche alle tante piccole aziende che, con semplici gesti, ci sostengono e ci danno un aiuto fondamentale. Oggi potremo ammirare le costruzioni Lego di 209 espositori: anche se è il primo anno che non ci sono stranieri, abbiamo fatto il record di espositori italiani. Abbiamo tanti espositori nuovi, tra cui tanti giovani. Un evento che da quando è partito nel 2006 ha lasciato il segno e oggi siamo orgogliosi di presentare un livello di costruzioni altissimo, vedrete cose meravigliose”.

“Un appuntamento che è diventato una piacevole tradizione a cui sono legati migliaia di lecchesi – ha detto il sindaco di Lecco Boscagli -. E’ significativo che l’esposizione sia allestita all’interno del Politecnico, un luogo dove la creatività viene sviluppata quotidianamente. In questi due giorni, queste stesse aule, metteranno in mostra la creatività di bambini dai 7 anni fino a persone di 70/80 anni. Siamo felici di essere qui e un grazie ai volontari che consentono l’organizzazione di ItLug”.

“Finché il presidente Chiappa ci onora della possibilità di ospitare ItLug al Politecnico noi ne approfittiamo volentieri – ha detto Valassi -. Siamo contenti di questa collaborazione perché in questi giorni passa da qui una grande quantità di persone di ogni età, anche se il nostro sguardo è ovviamente rivolto ai giovani che, vedendo questo luogo, chissà che un domani non decidano di frequentare il Politecnico. Ci auguriamo che questa bella manifestazione continui”.

Uno dei vantaggi di organizzare ItLug Lecco al Politecnico è la disponibilità di spazio e quindi la possibilità di organizzare anche numerose attività collaterali tra cui il concorso per ragazzi “CreActive” età 6-13 anni; un punto giochi “Pick’n’build”; l’area giochi Duplo per i più piccoli; il laboratorio “Lego Serious Play” per genitori e figli (24 posti andati subito esauriti); tornei di robotica Sumo e Seguilinea (solo domenica) e, ancora, la presentazione de “La prospettiva” con i ragazzi dell’IIS Vanoni di Vimercate (sabato dalle 16 alle 17); il diorama comunitario cittadino, la Great Ball Contraption, oltre ad alcuni espositori che offriranno attività interattive presso il proprio stand.

Insomma, saranno due giornate capaci di far sognare i più piccini, ma anche i più grandi. La partenza è stata davvero entusiasmante. Per tutte le informazioni sul sito https://lecco.itlug.org/.