ITS Academy Agroalimentare amplia l’offerta formativa: sei corsi per il futuro dei giovani

Sei corsi per l’anno 2025-26: tra conferme e nuove specializzazioni: Hotel Management, Wine Specialist e Food Pairing

Preiscrizioni aperte, prima selezione l’8 aprile 2025

LECCO – L’ITS Academy Agroalimentare si prepara ad ampliare la propria offerta formativa per l’anno 2025-26, con sei percorsi di specializzazione pensati per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e dell’innovazione nel settore agroalimentare. Un ampliamento significativo che rafforza il legame tra istruzione e mondo produttivo, offrendo ai giovani nuove opportunità per acquisire competenze altamente richieste.

Ai corsi consolidati, Food Quality e Pastry and Bakery Specialist, si affiancano tre nuove proposte: Food Pairing, per specializzarsi nelle nuove tendenze alimentari, Wine Specialist, dedicato alla viticoltura e all’enologia di montagna, e Hotel Management, sviluppato in collaborazione con l’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio. Un sesto corso, ancora in fase di definizione, andrà a completare l’offerta nei prossimi mesi.

Un altro importante tassello dell’espansione dell’ITS Academy Agroalimentare è il consolidamento del percorso “4+2”, che permette agli studenti di quattro istituti tecnici e professionali di proseguire gli studi con due anni di specializzazione. Dopo la collaborazione avviata con l’Istituto Professionale Crotto Caurga e APF Valtellina, la fondazione ha stretto nuove alleanze a Milano con l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Paolo Frisi – Polo dell’Ospitalità e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale (CIOFS FP Lombardia).

Le preiscrizioni ai corsi sono già aperte e la prima sessione di selezione è fissata per l’8 aprile.

Per maggiori informazioni e adesioni: www.fondazioneagroalimentareits.it.