Jet Ski Inclusion Lecco, una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione

Una giornata dedicata all’inclusione, con sport, musica e solidarietà al centro di un progetto pensato per persone con disabilità

L’iniziativa si svolgerà sabato 19 luglio

LECCO – Le associazioni City Angels Lecco e APS Andech di Monte Marenzo uniscono le forze per organizzare una giornata a carattere ludico dedicata a persone con disabilità. L’evento si terrà sabato 19 luglio in Via Lungolario Isonzo a Lecco, nei pressi della piattaforma galleggiante.

Da Via Lungolario Isonzo prenderanno il via le moto d’acqua condotte dai piloti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Jet Quality Form, affiliata alla Federazione Italiana Motonautica – CONI. L’associazione partecipa attivamente al Campionato Italiano di Moto d’Acqua e Motosurf con i propri atleti.

La città e la Provincia di Lecco avranno l’opportunità di proporre un modello di intervento sportivo e sociale capace di abbattere le barriere economiche che limitano l’accesso a questa disciplina, concretizzando così il principio del diritto allo sport per tutti.

L’iniziativa intende offrire un servizio alla comunità volto a migliorare le condizioni di salute e benessere delle persone coinvolte. Il progetto è rivolto esclusivamente a persone con disabilità residenti nel territorio lecchese.

Nelle aree adiacenti alla piattaforma saranno allestiti spazi dedicati all’intrattenimento del pubblico, con musica dal vivo e stand gastronomici che offriranno birre artigianali del territorio e proposte di street food.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lecco e vede la partecipazione di diverse realtà associative del territorio, tra cui: Casa di Quartiere – LaorcaLab, Oltretutto 97 ASD, Gruppo Amici Lecco, Casa dei Ragazzi I.A.M.A. Onlus e Impresa Sociale Il Girasole.