Job Day Retail: grande partecipazione alla seconda edizione

Oltre 160 persone all’iniziativa dedicata al commercio e alla vendita al dettaglio organizzata dalla Provincia di Lecco

LECCO – Nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, la Provincia di Lecco ha organizzato al Centro Commerciale Meridiana a Lecco la seconda edizione del Job Day Retail. Oltre 160 partecipanti hanno potuto confrontarsi con 7 realtà del territorio lecchese che offrono lavoro in ambito commercio e vendita al dettaglio.



Erano presenti: Associazione La Nostra Famiglia, Bennet, Brico Ok, GrandVision Italia, Informagiovani Lecco, Pittarello, OVS. Erano, inoltre, presenti gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco.

Particolarmente apprezzato il workshop interattivo IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti, novità dell’edizione 2026, che ha registrato un’elevata partecipazione.

L’incontro, realizzato dagli operatori del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco, ha offerto strumenti concreti per l’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale nella redazione del CV e nella personalizzazione delle candidature.

Visto l’interesse riscontrato è stata programmata, nel corso della mattinata, una replica dell’incontro, così da ampliarne l’accesso. Grande riscontro hanno ottenuto i due CV Point, che hanno fornito ai partecipanti consulenze gratuite e personalizzate per la stesura e il miglioramento del curriculum vitae, a cura degli esperti dei Centri per l’impiego. L’edizione 2026 del Job Day Retail si è confermata un’importante occasione di incontro e crescita per il territorio.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Si è trattato del quarto Job Days dell’anno, inserito in un calendario che, nel 2026, prevede complessivamente 10 appuntamenti, quattro in più rispetto al 2025, con l’obiettivo di rispondere alle richieste dei territori e favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini attraverso servizi di prossimità. Il prossimo evento si terrà martedì 15 settembre al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, con la terza edizione del Care Job Day.