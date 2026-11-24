JUnior MarketPlace è promosso dalla Provincia di Lecco

L’evento sarà inoltre l’occasione per riflettere sull’importante tema del bullismo

LECCO – Mercoledì 2 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 al Palataurus a Lecco si terrà la terza edizione di JUMP! JUnior MarketPlace, l’iniziativa della Provincia di Lecco finalizzata a favorire l’incontro tra le realtà del territorio e gli studenti degli istituti secondari di secondo grado e i giovani in cerca di opportunità lavorative.

L’evento sarà inoltre l’occasione per riflettere sull’importante tema del bullismo: nel corso della mattinata si svolgerà NO Bullying, un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo grazie all’intervento di Andrea Bilotto, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione italiana di prevenzione al cyberbullismo e al sexting.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita; trattandosi di un’iniziativa di incontro domanda offerta è importante presentarsi muniti di varie copie del curriculum vitae.

Sarà comunque attivo il nuovo CV Point, un servizio dedicato dove gli esperti dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco offriranno consulenza gratuita per la stesura o il perfezionamento del curriculum.

La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

Per iscriversi all’evento occorre compilare l’apposito modulo online.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO