Jumping Pillow: installato a Bosisio Parini un nuovo gioco inclusivo

Donato dalla Fondazione Iolanda Minoli, è rivolto a tutte le bambine e i bambini in carico presso i servizi riabilitativi e ospedalieri della Nostra Famiglia

BOSISIO – Si chiama Jumping Pillow ed è un enorme cuscino gonfiabile sviluppato per potenziare, attraverso il gioco, le capacità motorie e di coordinazione di tutti i bambini, con o senza disabilità: il nuovo gioco inclusivo, completamente accessibile, è stato inaugurato presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lc) il 22 maggio.

Interamente donato dalla Fondazione Iolanda Minoli Onlus, è rivolto a tutte le bambine e i bambini in carico presso i servizi riabilitativi e ospedalieri della Nostra Famiglia: “questo gesto di dono rappresenta molto di più che l’arrivo di un semplice gioco: è una nuova opportunità per i nostri piccoli pazienti di vivere esperienze che possano arricchire le loro giornate, sia nell’ambito educativo e riabilitativo sia in quello del puro svago”, ringrazia l’ingegner Ivan Snider, Direttore regionale operations dell’Associazione. “Abbiamo tradotto le regole di utilizzo del jumping pillow anche in Comunicazione Aumentativa Alternativa, per consentire a tutti di poter comprendere quanto vi è scritto e come utilizzarlo”.

Il “Jumping Pillow” di Larix Italia non è solo un’attività ludica, ma una porta che si apre a un mondo di possibilità: “per i bambini che frequentano le nostre strutture, e in particolare per i piccoli degenti che affrontano con coraggio il difficile percorso della malattia, il gioco è fondamentale”, spiega Snider. “Le attività di gioco che proponiamo non sono soltanto momenti di distrazione, ma strumenti terapeutici che, attraverso il movimento, la socializzazione e la creatività, stimolano il benessere fisico e psicologico. Il gioco inclusivo come quello che stiamo per inaugurare oggi diventa un momento di crescita e di apprendimento, che favorisce lo sviluppo delle capacità motorie, cognitive ed emotive in un ambiente sereno e accogliente”.

Jumping Pillow trova un largo utilizzo nei Paesi scandinavi e nord europei soprattutto in ambito scolastico, ospedaliero e nei parchi ricreativi: promuove l’interazione e l’integrazione tra persone di età diverse e con capacità fisiche e cognitive differenti, stimola l’attività fisica, l’interazione sociale, lo sviluppo delle capacità sensoriali e la coordinazione motoria.

“Siamo felici di aver potuto realizzare questo spazio giochi”, dichiara il professor Salvatore Iurato, Presidente della Fondazione Iolanda Minoli: “la Professoressa Minoli era soprannominata “la mamma di 20.000 bambini”, poiché tanti sono stati i piccoli a cui ha dedicato la vita e ha curato con infinito amore. Abbiamo pensato di ricordarla con gioia dedicando alla sua memoria uno spazio giochi per bambini presso La Nostra Famiglia, primario centro di ricerca, cura, riabilitazione e formazione, che opera con la finalità di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, specie quelle colpite in età evolutiva”.

Insignita di numerosi premi e onorificenze (tra cui il Premio Rosa Camuna), Iolanda Minoli è stata per molti anni primario e infine primario emerito di Terapia Intensiva Neonatale presso l’Ospedale Macedonio Melloni, esperta del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, consulente della Rockfeller University di New York, Direttore Scientifico della Medicina Perinatale dell’Ospedale Universitario San Giuseppe Fatebenefratelli. Tra i suoi studi, la prevenzione dei danni provocati dall’encefalopatia ipossico-ischemica al momento del parto, la realizzazione delle Banche del Latte Umano donato, gli studi sull’alimentazione infantile, il progetto di prevenzione degli incidenti domestici ed extra domestici nei bambini, gli studi sullo sviluppo dei bambini più piccoli e sulla “Bioingegneria del latte umano” per la fortificazione del latte di donna nell’alimentazione dei neonati.

La Fondazione Iolanda Minoli Onlus (www.fondazioneiolandaminoli.org) è un ente non profit costituitosi nel 2010 con lo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca, diagnosi e cura nel settore della Medicina Perinatale.