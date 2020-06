‘Justice for George Floyd’, anche a Lecco manifestanti in corteo

Un gruppo di manifestanti è sceso in piazza per manifestare contro la morte di George Floyd, morto durante un arresto a Minneapolis

“Giustizia per George” e i cartelli con l’hashtag #blacklivesmatter

LECCO – Sono scesi in piazza, per le vie del centro città, chiedendo giustizia per George Floyd, il cittadino afroamericano di Minneapolis ucciso da un agente di Polizia durante un arresto.

Diversi i manifestanti che hanno preso parte al corteo che si è svolto oggi pomeriggio, 2 giugno, a Lecco. Tutti vestiti di nero, hanno mostrato cartelli e un lenzuolo con scritto ‘Justice for George Floyd’, giustizia per George Floyd.

Manifestazioni di ribellione alla violenta morte del cittadino afroamericano si stanno svolgendo in tutta America e in diversi altri paesi in questi giorni. L’hashtag che unisce i protestanti è #blacklivesmatter, come il nome del movimento attivista della comunità afroamericana nato nel 2013 negli USA.