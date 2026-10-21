Kelly, Giorgio, Orso e Jack cercano casa: l’appello di Protect the Dog

Si trovano tra le province di Lecco e Como e hanno storie diverse, ma lo stesso bisogno di amore e stabilità. Per informazioni è possibile contattare l’associazione

LECCO – Ci sono storie che chiedono soltanto di essere ascoltate. E ci sono occhi che, senza poter parlare, raccontano tutto quello che hanno vissuto: la paura, l’abbandono, l’attesa e, nonostante tutto, la capacità di continuare a fidarsi dell’essere umano.

È per loro che Protect the Dog rinnova il proprio appello per l’adozione di alcuni cani che si trovano tra le province di Lecco e Como. Quattro zampe, quattro storie differenti, accomunate da un desiderio semplice e fondamentale: trovare una casa, una famiglia e qualcuno che scelga di amarli per sempre.

Non sono numeri, né semplici annunci da scorrere distrattamente sui social. Sono vite che aspettano una seconda possibilità.

Kelly, dopo aver fatto la mamma, è arrivato il momento di pensare a lei

Kelly è nata nel dicembre 2023, pesa circa 13 chili e ha già conosciuto una delle esperienze più difficili per un animale: essere ceduta quando i suoi cuccioli erano ancora attaccati a lei.

Eppure, nonostante tutto, non ha mai smesso di fare la mamma. Ha continuato a prendersi cura dei suoi piccoli, offrendo loro protezione e amore fino al momento in cui hanno potuto cominciare una nuova vita.

Ora i cuccioli stanno per raggiungere le rispettive famiglie. Per loro si sta aprendo una porta verso il futuro, quello che ogni animale meriterebbe di poter vivere.

Adesso, però, è arrivato il momento di pensare a Kelly.

Dopo aver dato tanto, questa cagnolina merita finalmente qualcuno che si prenda cura di lei. Qualcuno che le faccia scoprire cosa significa essere amata non perché deve accudire qualcun altro, ma semplicemente perché esiste.

Kelly è descritta come dolcissima con le persone e molto brava. Va d’accordo con gli altri cani, mentre non è compatibile con i gatti. Si trova in provincia di Como e sarà affidata vaccinata, microchippata e con test per le malattie mediterranee, con l’obbligo di sterilizzazione.

La sua prossima missione non dovrebbe essere quella di crescere altri cuccioli. Dovrebbe essere, finalmente, quella di godersi una vita serena accanto a una famiglia tutta sua.

Giorgio, trovato stremato dopo giorni di abbandono

Giorgio è un incrocio Labrador nato nel luglio 2025. La sua storia comincia con una fuga involontaria o, più precisamente, con un abbandono che lo ha lasciato per giorni a vagare senza una meta, spaesato e impaurito.

Affamato e stremato, alla fine si è accasciato davanti a una villetta. È stato messo in sicurezza e, una volta al riparo, ha mostrato subito la sua vera natura: quella di un cane dolce, affettuoso e desideroso di stare in compagnia.

Giorgio è socievole con le persone e con gli altri cani. È vivace, giocherellone e ama correre, passeggiare e divertirsi in acqua. Ha l’energia e la curiosità di un cane giovane, con tante esperienze ancora da vivere e un mondo da scoprire.

È castrato, vaccinato e microchippato. È inoltre risultato negativo ai test per leishmaniosi ed ehrlichiosi.

Dopo aver conosciuto la paura di ritrovarsi solo, Giorgio cerca qualcuno con cui condividere le giornate, le passeggiate e quei piccoli momenti quotidiani che, per un cane, diventano tutto.

Orso, il cagnolone nero che aspetta ancora qualcuno disposto a sceglierlo

Orso è nato il 20 dicembre 2024, pesa circa 22 chili e ha trascorso tutta la sua vita in canile.

Ha visto partire uno dopo l’altro i suoi fratellini, diretti verso nuove case e nuove famiglie. Per lui, invece, quella telefonata non è mai arrivata. Nessuno si è ancora fermato abbastanza a lungo da decidere che fosse proprio lui il cane da portare a casa.

Per aumentare le sue possibilità di adozione, è stato trasferito a Lecco. I volontari segnalano anche una difficoltà che può sembrare superficiale, ma che nella realtà pesa: il colore nero del suo mantello può rendere più difficile attirare l’attenzione di chi cerca un cane da adottare.

Ma Orso non è il colore del suo pelo. È un cane con il proprio carattere, le proprie necessità e la possibilità di diventare un compagno fedele per chi saprà conoscerlo.

È buono, va d’accordo con i cani e con i gatti, anche se ha bisogno di un po’ di tempo per fidarsi. È sterilizzato e in regola con le vaccinazioni. Può adattarsi a diversi contesti abitativi, purché non siano particolarmente trafficati e caotici.

Orso non ha bisogno di qualcuno che lo scelga al primo sguardo. Ha bisogno di una persona disposta a guardarlo davvero, rispettare i suoi tempi e accompagnarlo nella scoperta di una vita diversa da quella trascorsa in canile.

Jack, dopo il degrado, cerca una casa tranquilla

Jack è nato nel 2015, è di taglia media e arriva da una situazione di grave degrado dalla quale è stato salvato.

Oggi si trova a Lecco. È descritto come un cane buono e tranquillo, caratteristiche che raccontano la possibilità di trovare in lui un compagno discreto, capace di condividere la quotidianità senza chiedere altro che attenzione e rispetto.

Jack ha già vissuto abbastanza situazioni difficili. Ora merita di conoscere la stabilità di una casa, la sicurezza di una cuccia e la presenza di una persona sulla quale poter contare.

È vaccinato, castrato e microchippato.

Per lui, come per gli altri cani in cerca di famiglia, l’età e il passato non dovrebbero essere motivi per voltarsi dall’altra parte. Possono essere, al contrario, ragioni in più per scegliere un’adozione consapevole, capace di offrire una nuova prospettiva a un animale che ne ha bisogno.

Un appello che può trasformarsi in una nuova vita

Le storie di Kelly, Giorgio, Orso e Jack sono diverse, ma portano tutte alla stessa domanda: quanto può cambiare la vita di un cane quando incontra la persona giusta?

La risposta non sta soltanto nelle condivisioni di un post o nei messaggi di solidarietà. Sta nella possibilità concreta che qualcuno decida di aprire la propria casa e assumersi la responsabilità di un’adozione.

Quattro storie, quattro possibilità di ricominciare. E la speranza che, per ciascuno di loro, ci sia una porta pronta ad aprirsi.

Per informazioni sulle adozioni è possibile contattare Protect the Dog al 339 148 0657, preferibilmente tramite messaggio WhatsApp, per conoscere i cani e ricevere indicazioni sulle modalità di affido.