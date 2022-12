L’11 dicembre il tradizionale ritrovo degli ex colleghi Sae

L’incontro annuale è giunto alla 19^ edizione

L’appuntamento, come al solito, ha anche un fine benefico

LECCO – E’ sempre bello rivedere tanti ex colleghi con cui sono stati condivisi almeno 35 anni di lavoro, oramai è una tradizione che, in occasione di Telethon, gli ex dipendenti Sae si ritrovino in compagnia e in allegria per ricordare gli anni belli, d’oro della fabbrica di Acquate.

Il Sae Lecco Club, libera associazione fra ex colleghi che hanno lavorato negli stabilimenti e negli uffici della storica azienda Società Anonima Elettrificazione di Milano organizza per domenica 11 dicembre il 19° Incontro Annuale “Amici di Sae Lecco Club”.

Il programma della giornata prevede alle 10 nella parrocchia di San Giorgio Martire di Acquate la Santa Messa, con particolare ricordo dei colleghi defunti celebrata, da don Walter Magnoni, parroco di Acquate. Alle 11.15 visita al monumento dedicato alla “Sae e ai suoi uomini” per deporre omaggi floreali e ricollocare “Libri della Memoria” nella celletta dell’Opera. Ore 12.30 al ristorante “Nuovo” di Garlate il tradizionale “Pranzo dell’Amicizia 2022” in collaborazione con Telethon.

Per informazioni 0341 603215 (Angelo Fontana); 0341 603164 (Gerolamo Fontana) o 0341 499809 (Gianfranco Oberti).