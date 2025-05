L’11 maggio la 10^ Camminata della Salute con gli “Amici del Cuore”

12 km all’insegna del benessere e della prevenzione

L’intero ricavato sarà destinato a finanziare le attività delle associazioni promotrici

LECCO – Domenica 11 maggio 2025 alle ore 9.00 prenderà il via la Decima Camminata della Salute, un evento di 12 km all’insegna del benessere e della prevenzione, organizzato dall’Associazione Amici del Cuore aps con la collaborazione di AGD Lecco.

La manifestazione, che partirà da Via Brodolini (Maggianico), all’altezza del Palataurus, si propone come un’occasione di incontro e sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari e sostenere uno stile di vita sano attraverso l’attività fisica.

L’Associazione Amici del Cuore aps, nata nel 2012 su iniziativa del Dott. Pierfranco Ravizza e un gruppo di pazienti, opera sul territorio con progetti e incontri dedicati alla salute del cuore e al benessere personale. Al loro fianco, anche l’AGD Lecco, attiva dal 1994, che supporta i giovani con diabete di tipo 1 e le loro famiglie attraverso formazione, attività e promozione di corretti stili di vita.

L’evento, di natura non competitiva, è aperto a tutti, ma non prevede premi né classifiche. Con l’iscrizione si intende automaticamente accettata la dichiarazione di idoneità fisica del partecipante. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, la camminata sarà annullata.

Gli organizzatori precisano che non si assumono responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante la manifestazione e raccomandano il rispetto delle norme del Codice della Strada durante il percorso. L’intero ricavato sarà destinato a finanziare le attività delle associazioni promotrici.

L’iniziativa gode del patrocinio di enti locali e sanitari, tra cui il Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia – ASST Lecco, e vede la partecipazione di numerose realtà del territorio, come OMCEO Lecco, Federfarma Lecco, Lions Club Lecco Host e Camping Rivabella.