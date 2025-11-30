La 4ª edizione della Women in Run: in oltre 500 per dire “Basta violenza sulle donne”

Anche quest’anno i partecipanti hanno potuto scegliere tra tre percorsi



LECCO — Piazza Riccardo Cassin si è colorata di rosa e di energia positiva questa mattina per la 4ª edizione della Women in Run Lecco, l’evento ludico-motorio dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La partenza, avvenuta alle 9.30 dall’area dell’ex Piccola, ha dato ufficialmente il via a una mattinata di sport, solidarietà e memoria.

In tantissimi, oltre 500 persone, hanno scelto di prendere parte alla manifestazione, nata in ricordo di Andrea Castagna e Domenico Politi, rendendo vivo lo spirito dell’hashtag che ha accompagnato l’iniziativa: #INSIEMEÈPIÙBELLO.

I partecipanti, runner e camminatori di ogni età, hanno potuto scegliere tra tre percorsi da 8 km, 15 km e 17 km, affrontati con entusiasmo in una cornice che ha unito impegno civile e voglia di stare insieme. L’evento, aperto a tutti e omologato FIASP, si concluderà alle 13.30, dopo aver attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

La Women in Run Lecco continua a essere un’occasione significativa per ricordare l’importanza della prevenzione e della lotta alla violenza sulle donne. Anche quest’anno, il contributo promozionale di 12 euro verrà destinato a sostegno di iniziative dedicate a questo scopo, accompagnato dalla consegna del pacco gara a tutti gli iscritti.

Fondamentale, come sempre, il contributo delle tante realtà locali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: tra queste Ortopedia Castagna, BBACK, Medigas, Rotaract Lecco, Telefono Donna Lecco, Croce Rossa Italiana, Lions, Campagnari, Mauri e numerose attività commerciali e associazioni che hanno partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Lecco, che anche quest’anno ha rinnovato il proprio supporto.