La 4AFM dell’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco trionfa al concorso nazionale Ecologika

Primo posto per la classe lecchese all’iniziativa ispirata alla Laudato si’

Premiati tutti e tre i progetti presentati dagli studenti

LECCO – Un primo posto nazionale che premia creatività, sostenibilità e attenzione al bene comune. La classe 4AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco si è aggiudicata la vittoria del concorso Ecologika, iniziativa educativa ispirata ai principi dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e dedicata allo sviluppo di idee imprenditoriali innovative e sostenibili.

La premiazione si è svolta il 22 maggio all’Università Ca’ Foscari di Venezia, al termine di un percorso che ha coinvolto studenti provenienti da tutta Italia nella progettazione di iniziative capaci di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale e impatto sociale.

Per l’istituto lecchese il risultato assume un significato particolare. La scuola, infatti, è già Ambasciatore dell’Economia Civile e promuove da anni percorsi educativi orientati alla responsabilità sociale, alla sostenibilità e alla costruzione del bene comune.

“I temi affrontati dal concorso sono particolarmente cari alla nostra scuola”, spiega Laura Arrigoni, referente dei progetti. “Essere Ambasciatori dell’Economia Civile significa educare i giovani a considerare l’impresa non solo come strumento economico, ma anche come occasione di generazione di valore sociale e ambientale”.

Gli studenti sono stati accompagnati nel percorso dalle docenti Valeria Burgan, Martina Milani, Anna Tavola e Maria Grasso, che hanno guidato i gruppi nell’analisi dei bisogni del territorio e nella realizzazione delle proposte progettuali.

Particolarmente significativo il fatto che tutti e tre i progetti presentati dalla classe siano stati premiati dalla giuria.

Tra questi figura “Liberi di Sbagliare”, sviluppato in collaborazione con Auser Lecco, che punta a favorire il dialogo tra generazioni attraverso testimonianze di anziani raccolte e rese disponibili tramite QR code inseriti in diari e agende.

“IpoSport” propone invece una soluzione tecnologica per rendere più accessibile e sicura la pratica dello sci per persone cieche e ipovedenti, grazie a un sistema di comunicazione basato su dispositivi vibranti.

Il terzo progetto, “B-Goods”, è una piattaforma digitale dedicata alle Società Benefit e alle aziende certificate B Corp, pensata per aiutare i consumatori a individuare con maggiore trasparenza prodotti e imprese realmente sostenibili.

Per gli studenti si è trattato di un’esperienza formativa importante, che ha permesso di sviluppare competenze imprenditoriali, capacità relazionali e sensibilità verso i temi della sostenibilità e dell’impatto sociale.

Grazie alla vittoria, la classe parteciperà nel prossimo mese di novembre a un soggiorno di tre giorni ad Assisi, occasione che consentirà agli studenti di approfondire la figura di San Francesco e i principi dell’Economia Civile e della sostenibilità che hanno ispirato il progetto.