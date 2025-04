La 5B del Bovara torna in gita a Budapest, 21 anni dopo

L’iniziativa di un gruppo di ex studenti in occasione dei 40 anni

La foto replicata in Piazza degli Eroi

LECCO – Correva l’anno scolastico 2003/2004 quando la classe 5B Sperimentale dell’ITG Bovara di Lecco partiva per la gita scolastica, destinazione Budapest. Nei giorni scorsi, a distanza di 21 anni esatti da quel viaggio, un gruppo di ex compagni di classe ha deciso di rivivere quell’avventura per celebrare il traguardo dei 40 anni. Un’occasione speciale per tornare nella capitale ungherese, riscoprirla con occhi nuovi e fare un tuffo nel passato.

A questa emozionante rimpatriata hanno partecipato Cristian Sala, Valentina Fumagalli, Valentina Rosa Renato, Alexandra Rosa e Gianni Dell’Aquila. In cinque, tra ricordi e aneddoti, hanno percorso nuovamente le strade di Budapest, visitando quei luoghi ormai sfumati nella memoria.

Uno dei momenti più significativi del viaggio è stato lo scatto della foto ricordo in Piazza degli Eroi, lo stesso luogo che vent’anni prima li aveva visti giovani studenti pieni di sogni e speranze per il futuro. Un’immagine che oggi rappresenta il valore dell’amicizia e il legame che il tempo non ha cancellato.