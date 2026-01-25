La Banda di Rancio porta gli auguri di buon anno in giro per il rione

Oggi, domenica 25 gennaio, il tradizionale tour per il quartiere

Una tradizione che affonda le radici nel passato e che oggi prosegue

LECCO – Rancio si è risvegliata oggi, 25 gennaio, al ritmo delle note della Banda di Rancio, il Corpo Musicale Giovanni Brivio, che ha animato le vie del quartiere con il suo mini tour musicale. Partiti dal Circolo Pio X, i musicisti hanno fatto tappa in diversi punti del rione, portando gli auguri di buon anno ai residenti e rinnovando una tradizione molto sentita dagli abitanti.

Si tratta di una consuetudine antica: un tempo la banda girava il rione proprio il primo dell’anno, per fare gli auguri ai rancesi. Con il passare del tempo, la tradizione è stata mantenuta ma spostata leggermente più avanti nel calendario.

Un piccolo viaggio nel tempo e nella memoria del quartiere, che porta musica e buon umore nelle case e nelle piazze, ricordando l’importanza di tradizioni condivise che continuano a vivere grazie all’entusiasmo dei musicisti e alla partecipazione della comunità.