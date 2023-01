La Befana dei pompieri arriva in quad e fa il ‘pienone’ di pubblico

Grande partecipazione all’iniziativa realizzata dai Vigili del Fuoco a Lecco

Gonfiabili e visita agli automezzi dei pompieri, poi l’arrivo della Befana che ha distribuito le calze con i dolcetti

LECCO – La Befana torna a trovare i Vigili del Fuoco: causa covid, negli ultimi due anni non era stato possibile organizzare l’evento, sempre molto apprezzato in passato dalle famiglie e questa Epifania invece è tornato il calore della festa in caserma.

Tanti i bimbi accompagnati da genitori e nonni che hanno raggiunto la stazione dei pompieri di Pescarenico nel pomeriggio per l’iniziativa organizzata dal Comando provinciale.

Per l’occasione, i Vigili del Fuoco hanno allestito il piazzale interno con l’esposizione dei veicoli usati negli interventi, per la gioia dei più piccoli (e non solo) che hanno potuto visitarli e provare l’emozione di sedersi a bordo. Grande successo hanno avuto anche i gonfiabili allestiti dagli “Amis dei pumpier de Meràa”.

Se in anni passati, la Befana era arrivata dal fiume con la moto d’acqua o dal cielo calandosi dalla torre usata dai pompieri per le esercitazioni, quest’anno la vecchina ha fatto il suo ingresso in quad per poi distribuire le calze allestite con i dolcetti grazie alla collaborazione con Icam e il ristorante Fiume che ha presto le cioccolatiere.

I pompieri hanno espresso il loro ringraziamento a quanti hanno collaborato all’evento, tra cui la la protezione civile del comune di Lecco.