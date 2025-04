La bellezza che cura: il progetto artistico dell’ACMT di Lecco

Le fotografie delle opere saranno visibili sui social dell’ACMT, e potranno essere ritirate in cambio di una donazione a sostegno delle attività dell’associazione

LECCO – L’arte ha il potere di dare sollievo, speranza e bellezza, e questo è il messaggio che l’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo (ACMT) di Lecco ha voluto trasmettere con una serie di opere realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Dieci giovani artisti hanno creato pezzi ispirati al tema della cura, esposti nella hall dell’Ospedale di Lecco e nell’Hospice Resegone, come parte di un progetto che ha unito creatività e solidarietà.

La Presidente dell’ACMT, Alessandra Cranchi, ha espresso il suo ringraziamento al professor Alex Pinna per aver coinvolto i suoi studenti in un’iniziativa tanto significativa. Le opere, che trattano temi legati al concetto di cura, sono state protagoniste sabato di un evento organizzato da Hangar Manzoni a Lecco, che ha offerto un contesto conviviale e di condivisione tra artisti e pubblico. Le fotografie delle opere saranno presto disponibili sui canali social dell’Associazione e potranno essere ritirate in cambio di una donazione.

In un incontro precedente, l’ACMT aveva condiviso il pensiero: “Raccontiamo 3 anni di vite che restano nelle vite degli altri”, un’affermazione che sintetizza il profondo legame dell’Associazione con le persone. L’ACMT non è infatti solo presente all’interno delle strutture ospedaliere, ma è anche una realtà che opera sul territorio, portando supporto alle famiglie e creando legami umani che vanno oltre la cura fisica.

Fondata nel 1996, l’Associazione promuove una cultura che rispetta e valorizza il fine vita, offrendo supporto con un’équipe di volontari preparati e attenti. L’ACMT collabora con l’Unità di Cure Palliative dell’ASST Lecco, con particolare attenzione all’Hospice Resegone, cercando di garantire ai malati un’assistenza dignitosa fino all’ultimo giorno.