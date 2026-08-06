La Canottieri Lecco presenta BRAVI, piattaforma educativa dedicata alla crescita dei giovani

Un sistema integrato che unisce educazione, sport, ambiente, comunità, sostenibilità e innovazione sociale
Il progetto intende sviluppare percorsi di avviamento allo sport e programmi educativi sul lago
LECCO – La Canottieri Lecco presenta BRAVI (B – Belonging | R – Respect | A – Activity | V – Values | I – Inclusion), un progetto nato per affiancare alla propria storia, ai propri valori e alle attività sportive una piattaforma educativa e territoriale dedicata alla crescita dei giovani. Non soltanto sport sul lago, ma un sistema integrato che unisce educazione, attività sportiva, ambiente, comunità, sostenibilità e innovazione sociale, coinvolgendo giovani, famiglie, scuole, università, imprese e istituzioni.
Lo sport come strumento educativo
BRAVI – “Crescere sul lago, diventare BRAVI nella vita” nasce dalla convinzione che lo sport non sia soltanto pratica fisica o competizione, ma uno strumento concreto di educazione, inclusione, responsabilità e crescita personale. Il progetto intende sviluppare percorsi di avviamento allo sport e programmi educativi sul lago, con particolare attenzione ai giovani, agli istituti scolastici, alle famiglie e al mondo universitario. L’obiettivo è rendere l’esperienza sportiva sempre più accessibile, continuativa e capace di trasmettere valori utili anche nella vita quotidiana.
Una piattaforma aperta al territorio
Con oltre 130 anni di storia, la Società Canottieri Lecco rappresenta un patrimonio sportivo, culturale e sociale profondamente radicato nel territorio. Attraverso BRAVI, la Canottieri intende rafforzare il proprio ruolo come luogo di incontro e crescita, capace di creare relazioni tra giovani e famiglie, scuole e università, associazioni e istituzioni, imprese e comunità locale. Il progetto non si limita quindi a sostenere singoli eventi, ma costruisce un ecosistema educativo e sportivo attivo durante tutto l’anno.
Sport, formazione ed esperienze condivise
BRAVI riunirà sotto un’identità comune le diverse discipline e attività della Società Canottieri Lecco: vela, canottaggio, canoa, nuoto, tennis e tennistavolo. Il programma comprende manifestazioni sportive, percorsi formativi per i giovani, campus estivi, open day, giornate multisport per genitori e figli, iniziative dedicate alle scuole ed esperienze rivolte alle aziende, tra cui attività sul lago, team building e wellness sportivo. Accanto allo sport, il progetto prevede azioni concrete dedicate alla sostenibilità e alla cura del territorio: Water Refill Points, Plastic Smart Events, Clean Lake Action, Mobility Day, Kids Future Camp e Impact Stories.
Il ruolo dei partner
Per ampliare il progetto e accelerarne l’implementazione, BRAVI è aperto alla partecipazione di aziende e organizzazioni che condividano i suoi valori e intendano contribuire in modo concreto alla crescita della comunità. I partner non saranno considerati semplici sponsor, ma soggetti attivi del progetto, chiamati ad affiancare la Canottieri nella realizzazione di attività sportive, formative, ambientali e sociali. Il loro contributo potrà offrire un importante impulso allo sviluppo di nuove iniziative, all’ampliamento dei percorsi rivolti ai giovani, alla comunicazione del progetto e alla sua capacità di generare un impatto positivo e misurabile sul territorio. La partecipazione potrà assumere forme differenti: dal sostegno strategico e continuativo al coinvolgimento nella comunità, fino alla collaborazione in occasione di singoli eventi o programmi specifici.
Un’identità che appartiene a Lecco
BRAVI nasce sul lago e parla il linguaggio del territorio. La sua identità unisce la tradizione della Società Canottieri Lecco, il rapporto con l’acqua e le montagne, il richiamo alla cultura manzoniana e una visione contemporanea dello sport come generatore di valore sociale. L’ambizione è fare di BRAVI un segno riconoscibile e condiviso, capace di rappresentare non soltanto una società sportiva, ma una comunità che cresce insieme. Muovere persone. Generare valore.
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