La Carovana del Viandante è in cammino: il progetto coinvolge 20 atleti con disabilità

Da Colico a Lecco, lungo il Sentiero del Viandante

La Carovana raggiungerà oggi pomeriggio Piazza Cermenati, dove verrà accolta dall’Amministrazione Comunale

ESINO LARIO – I 20 atleti con disabilità intellettiva che partecipano al progetto La Carovana del Viandante stanno percorrendo, con i loro accompagnatori, il Sentiero del Viandante. Sono partiti martedì da Colico e hanno raggiunto Dervio, passando per la chiesa di San Rocco di Dorio e visitando il borgo di Corenno Plinio. Martedì è stata la volta del tratto che porta a Perledo, con tappa a Bellano per il pranzo e per l’imperdibile visita all’Orrido. Giovedì 3 luglio, invece, hanno affrontato l’impegnativa salita da Peledo alla località Ortanella nel comune di Esino Lario, dove hanno poi visitato il Museo della Montagna.

“Un grande ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno accolto e sostenuto durante il percorso, camminando per alcuni tratti insieme a noi, accogliendoci e sostenendoci con piccoli gesti e tanti sorrisi. Un grazie speciale alle signore di Corenno che, avendo saputo del nostro passaggio, ci hanno offerto dei rinfrescanti ghiaccioli direttamente dal cortile di casa”, dicono i partecipanti.

I ragazzi sono determinati e affiatati, pronti ad affrontare le prossime due tappe fino a Lecco: venerdì 4 luglio, sono scesi da Ortanella a Lierna, per poi proseguire dopo pranzo fino a Mandello passando dalle frazioni di Somana, Rongio e Maggiana.

Nella giornata di oggi, sabato 5, in mattinata raggiungeranno Abbadia Lariana, dove visiteranno il Museo Setificio Monti. Dopo pranzo ultimo tratto di cammino dalla spiaggia di Pradello fino all’arrivo in Piazza Cermenati a Lecco.