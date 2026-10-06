La Casa di Comunità si racconta: al via il ciclo di incontri promosso da ASST Lecco

Gli appuntamenti ad ingresso gratuito si terranno il sabato mattina dalle 9,30 alle 11.30

LECCO – Le Case di Comunità del territorio lecchese aprono le porte ai cittadini con un ciclo di incontri dedicato alla prevenzione, alla salute e alla cura. Si chiama “La Casa di Comunità si racconta” l’iniziativa promossa da ASST Lecco per far conoscere più da vicino i servizi sanitari e sociosanitari disponibili sul territorio e i professionisti che vi operano.

Gli appuntamenti, gratuiti e ad accesso libero, si terranno il sabato mattina, dalle 9.30 alle 11.30, nelle diverse Case di Comunità della provincia. Saranno momenti di informazione e confronto durante i quali i cittadini potranno approfondire temi legati alla salute, alla prevenzione e ai percorsi di cura, conoscendo servizi, attività e opportunità presenti nelle strutture territoriali.

La rassegna prenderà il via sabato 10 ottobre alla Casa di Comunità di Lecco, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, con un incontro dedicato ai servizi territoriali per la salute mentale e le dipendenze.

Il programma proseguirà affrontando diversi temi di interesse per i cittadini: dal ruolo del Medico di Medicina Generale e dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità ai percorsi di cura tra ospedale e territorio, dall’amministratore di sostegno ai nuovi servizi di psicologia e riabilitazione psichiatrica. Si parlerà inoltre di invalidità civile e Legge 104, Punto Unico di Accesso (PUA), Ospedale di Comunità, Consultorio Familiare e nuovi percorsi di presa in carico multidisciplinare.

Gli incontri coinvolgeranno le Case di Comunità di Lecco, Oggiono, Calolziocorte, Merate, Olgiate Molgora, Casatenovo, Bellano, Introbio e Mandello del Lario. L’obiettivo è offrire un’occasione concreta per orientarsi tra i servizi disponibili e favorire un dialogo diretto tra cittadini e operatori sanitari e sociali.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento della sanità territoriale promosso dall’ASST di Lecco, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza dei servizi e delle opportunità di cura disponibili sul territorio”, spiega Gianluca Peschi, Direttore Sociosanitario di ASST Lecco. “Attraverso il coinvolgimento diretto dei professionisti – aggiunge – si intende promuovere un modello di assistenza sempre più vicino ai cittadini, fondato sulla prevenzione, sull’accessibilità e sulla presa in carico integrata dei bisogni di salute”.