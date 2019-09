La ciclabile tra Lecco e Pradello chiude due giorni per la posa dei punti luce

La ciclabile tra Lecco e Pradello chiuderà due giorni per la posa dei punti luce

Lavori anche sulla SS38 dello Stelvio

LECCO – Anas ha programmato il completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale che costeggia la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel tratto compreso tra Caviate, nel comune di Lecco, e Pradello, nel territorio comunale di Abbadia Lariana.

Per consentire le operazioni di allestimento della pista tramite installazione delle fioriere dotate di punti luce, da lunedì 23 settembre al 25 ottobre sarà interdetto il transito lungo il tracciato. La pista sarà regolarmente percorribile durante i giorni festivi e prefestivi.

Inoltre, per i lavori di ripristino del segnale telefonico all’interno delle gallerie tra Grosio e Bormio, in provincia di Sondrio, la statale 38 “dello Stelvio” sarà chiusa al traffico dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 settembre nel tratto compreso tra il km 76,500 (Grosio) e il km 83,700 (Sondalo) e tra il km 83,700 (Sondalo) e il km 99,700 (Bormio). La chiusura delle due tratte sarà effettuata alternativamente, con deviazione della circolazione sulla viabilità provinciale. Il percorso alternativo sarà segnalato tramite apposita segnaletica in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.