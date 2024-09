La città di Lecco è pronta ad accogliere il nuovo prevosto, don Bortolo Uberti

Le celebrazioni per l’ingresso del nuovo prevosto si terranno durante la festa della Madonna del Rosario

La festività si svolgerà da sabato 5 a lunedì 7 ottobre

LECCO – In occasione delle celebrazioni e degli eventi legati alla festa della Madonna del Rosario, che rappresenta un momento importante per la comunità pastorale, si svolgerà anche l’ingresso del nuovo prevosto, don Bortolo Uberti. Questa festività, che si svolgerà da sabato 5 a lunedì 7 ottobre, non solo celebra la tradizione religiosa, ma segna anche un nuovo capitolo per la parrocchia, accogliendo con gioia il nuovo prevosto che guiderà la comunità nel suo percorso spirituale.

Sabato 5, alle ore 17 presso la Basilica di San Nicolò e in San Materno a Pescarenico, e alle ore 18 in San Carlo al Porto e nel Santuario di Nostra Signora della Vittoria, si celebreranno le Sante Messe in onore degli anniversari di matrimonio. Durante queste celebrazioni, le coppie che stanno vivendo un anniversario significativo del sacramento del matrimonio potranno rinnovare le loro promesse, sostenute dalle preghiere della comunità.

Domenica 6 si svolgerà l’ingresso solenne del nuovo prevosto, don Bortolo Uberti. Alle ore 16:45, don Bortolo, insieme ai sacerdoti, al Consiglio pastorale, alle autorità cittadine e del circondario, alle associazioni e ai fedeli della comunità pastorale, presiederà un breve momento di preghiera presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria.

Alle ore 17, i presenti accompagneranno il nuovo prevosto lungo via Roma. In piazza XX Settembre si svolgerà un momento di incontro e benvenuto per don Bortolo da parte delle autorità civili, insieme alla popolazione e ai ragazzi dell’oratorio. In caso di pioggia, il momento di accoglienza si terrà presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure.

Alle ore 17:40, il Corpo musicale cittadino aprirà il corteo, composto da tutti i presenti, che si dirigerà da piazza XX Settembre al sagrato della Basilica di San Nicolò. Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa solenne, durante la quale saranno assunti gli impegni ministeriali e pastorali del nuovo prevosto. A seguire, si terrà un rinfresco aperto a tutti presso l’Oratorio San Luigi, insieme a don Bortolo. Inoltre, le S. Messe in Basilica delle ore 17 e 19 di domenica 6 ottobre saranno sospese.

Infine, lunedì 7 si celebrerà la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario, con una Santa Messa alle ore 18:30, officiata dai sacerdoti della comunità pastorale e dai sacerdoti nativi o che hanno svolto il loro ministero in questa area. Alle ore 21, si terrà la recita del Santo Rosario in Basilica, presieduta dal prevosto don Bortolo Uberti, con la partecipazione di tutta la comunità. Inoltre, le S. Messe delle ore 18 presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria e nella chiesa di San Materno a Pescarenico saranno sospese.