La classe 4C del Bertacchi si ritrova per festeggiare la Maturità…50 anni dopo

14 studenti diplomati nel 1973 si sono ritrovati per festeggiare la ricorrenza

LECCO – Un momento di gioia, nostalgia e riunione per gli ex-studenti del Liceo Magistrale Bertacchi di Lecco. La classe 4C del 1973, dopo cinque decenni dalla maturità, si è riunita a fine ottobre per celebrare insieme un traguardo unico e indelebile.

Nella splendida cornice della Trattoria Bodega a Pradello, 14 dei 26 membri originali della classe si sono riuniti per commemorare questo importante anniversario, nel segno della gratitudine per i momenti condivisi e per l’amicizia che ha resistito al passare del tempo.