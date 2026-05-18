“La Colonna in Fiore” anima Laorca tra vicoli, colori e tante iniziative

Per l’occasione il paese si è presentato vestito a festa, con abitazioni, cortili e spazi esterni abbelliti da composizioni floreali che hanno valorizzato gli angoli più suggestivi del borgo, richiamando numerosi visitatori lungo le vie del rione. Al centro della manifestazione la celebre Colonna dei Craponi, collocata in piazza della chiesa davanti alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, decorata con fiori nell’ambito dell’evento.

Durante la giornata, ai piedi della colonna, è stata inoltre posizionata una targa identificativa dedicata alla storica “Colonna”, detta dei “craponi” nome che richiama il soprannome con cui da tempo vengono indicati gli abitanti di Laorca, definiti “craponi” per la loro proverbiale cocciutaggine.

Tra i momenti più partecipati della giornata anche le esibizioni del Coro Grigna: al mattino nella suggestiva cornice della chiesetta dei Morti, al cimitero, e nel pomeriggio sotto uno dei caratteristici portici della piazza, gremita di persone per assistere all’esibizione.

Nel giardino interno della casa parrocchiale è stata inoltre allestita una mostra fotografica curata da Giancarlo Airoldi, inserita tra le iniziative proposte durante il pomeriggio e dedicata a immagini e scorci del territorio.

L’iniziativa, promossa per coinvolgere residenti e visitatori, ha offerto anche un percorso gastronomico tra le vie del quartiere, permettendo ai partecipanti di scoprire angoli nascosti del rione tra passeggiate, incontri e momenti di convivialità. Diverse le proposte che hanno scandito il pomeriggio, alcune dedicate ai più piccoli, contribuendo a rendere ancora più viva e partecipata l’atmosfera nel cuore di Laorca.

Una manifestazione resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi volontari, protagonisti nell’allestimento del paese e nell’organizzazione dell’evento, che hanno contribuito alla riuscita di una giornata capace di unire tradizione, socialità e valorizzazione del territorio.