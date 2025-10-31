La Comunità di Malgrate celebra San Carlo al Porto

Liturgie, processione e iniziative comunitarie per la festa patronale

La prima celebrazione si svolgerà martedì 4 novembre alle 17

LECCO – In occasione della solennità di San Carlo, a cui è intitolata la parrocchia di Malgrate al Porto, è stato predisposto un ricco calendario di celebrazioni.

Martedì 4 novembre, alle ore 17, si terrà la Santa Messa nella memoria liturgica di San Carlo, presso la chiesa a lui dedicata. Le celebrazioni proseguiranno sabato 8 novembre, alle ore 18, con la processione dalla chiesa di San Carlo al Porto, durante la quale sarà portata la statua del Santo; a seguire sarà celebrata la Santa Messa solenne. In caso di maltempo si celebrerà esclusivamente la Messa.

La celebrazione sarà presieduta da don Carlo Luoni, in occasione del suo trentacinquesimo anniversario di ordinazione. A seguire, apericena aperta a tutti per festeggiare insieme.

Infine, domenica 9 novembre, alle ore 11:15, sarà celebrata la Santa Messa, seguita dal pranzo comunitario. Per le prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della comunità parrocchiale (www.leccocentro.it).

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, presso la parrocchia di via Roma 10 a Malgrate, saranno proposte la “ruota della fortuna” e la vendita di pop-corn e zucchero filato. Alle ore 16 è prevista una preghiera comunitaria in chiesa, seguita da una merenda. La giornata si concluderà alle ore 17:30 con l’estrazione della sottoscrizione a premi “San Carlo 2025”.