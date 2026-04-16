La Comunità Energetica CERS Lecco cresce: 67 soci e progetto da 7.000 kW per l’energia condivisa

Assemblea il 24 marzo a Officina Badoni: approvato il bilancio e aggiornamento sul progetto

Partecipazione al bando PNRR con contributi fino al 40% per il fotovoltaico

LECCO – Prosegue il percorso di crescita della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale CERS Lecco ETS, impegnata nello sviluppo di sistemi di autoproduzione e condivisione dell’energia per rispondere alle sfide legate alla crisi energetica.

Negli ultimi mesi la Comunità ha lavorato insieme ai soci per l’attivazione di nuove cabine primarie e per l’ampliamento della rete di produzione condivisa. Alla data dell’assemblea annuale, svoltasi il 24 marzo all’Officina Badoni, risultavano 67 i soci pubblici e privati coinvolti, distribuiti su 12 cabine primarie, con una potenzialità complessiva di circa 7.000 kW, di cui un terzo già installato.

Una parte rilevante dei soci interessati alla realizzazione di impianti fotovoltaici ha partecipato al bando PNRR, chiuso nel novembre 2025, che prevedeva contributi a fondo perduto pari al 40% dell’investimento. Nonostante le criticità registrate, tra cui la riduzione delle risorse disponibili a ridosso della scadenza e i ritardi nelle risposte del GSE, stanno emergendo in queste settimane i primi esiti positivi.

Se le 50 domande presentate saranno confermate e trasformate in impianti attivi, la Comunità potrà raggiungere l’intera potenza prevista di 7.000 kW, coinvolgendo 10 Comuni, 18 enti e associazioni e 40 piccole e medie imprese. In questo scenario, oltre 60 soci avranno la possibilità di autoprodurre e consumare energia rinnovabile, riducendo il ricorso alla rete e generando incentivi da reinvestire sul territorio.

Nel corso dell’assemblea i soci hanno approvato il bilancio 2025 e preso parte a una sessione pubblica dedicata al contesto energetico globale e locale. L’incontro ha visto l’intervento di don Paolo Negrini, esperto di geopolitica ed energia, che ha approfondito le relazioni tra fonti energetiche, infrastrutture, mercati internazionali e crisi mediorientale.

La riflessione si è poi concentrata sul territorio lecchese, evidenziando il ruolo delle Comunità Energetiche nel rafforzare la resilienza locale e nel contribuire a una maggiore sicurezza energetica, anche sotto il profilo sociale ed economico.

Dopo una fase iniziale più complessa del previsto, la CERS Lecco prosegue dunque nel proprio sviluppo con l’obiettivo di crescere, incrementare la produzione di energia rinnovabile e generare benefici per la comunità.