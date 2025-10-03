La Comunità Montana Lario Orientale Valle S. Martino al lavoro per messa in sicurezza dei conti

L’impegno dovrà mantenersi costante per ridurre spese e aumentare le entrate correnti

Approvati due interventi: il primo sul torrente Greghentino a Olginate e il secondo a Mandello con la sistemazione di una vasca antincendio

LECCO – L’assemblea della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, nel corso della riunione di giovedì 25 settembre 2025, con voti unanimi, ha approvato alcune modifiche al bilancio dell’ente che servono da un lato a proseguire nell’importante azione di realizzazione di investimenti per i quali Regione Lombardia ha individuato l’ente come soggetto attuatore e dell’altro a mettere in sicurezza la difficile situazione più volte segnalata della spesa corrente dell’ente.

Per quanto riguarda gli investimenti sono stati inseriti in bilancio un intervento sul torrente Greghentino in comune di Olginate e un intervento di sistemazione di una vasca a fini antincendio nel comune di Mandello del Lario, quest’ultimo sulla base dello scorrimento della graduatoria del bando dissesti di Regione Lombardia.

Il primo intervento è integralmente finanziato da Regione Lombardia, mentre il secondo prevede una compartecipazione economica anche del comune di Mandello del Lario e l’utilizzo delle risorse in conto capitale delle compensazioni forestali incassate dalla Comunità Montana. Resta importante e dovrà proseguire fino a fine anno l’attento monitoraggio delle singole voci della spesa corrente per consentire gli equilibri di bilancio ed evitare il ricorso a richieste di contributi straordinari a enti superiori.

In tal senso un importante intervento di riorganizzazione delle entrate e delle spese correnti ha consentito, grazie al supporto dell’ufficio agricoltura con interlocuzioni con i tecnici regionali, di utilizzare una parte delle entrate per compensazioni forestali per finanziare le spese del personale dell’ufficio che si occupa anche della gestione forestale del patrimonio dell’ente.

L’impegno nelle prossime settimane dovrà mantenersi costante per ridurre spese e aumentare le entrate correnti in modo da completare il lavoro di messa in sicurezza dei conti dell’ente entro il mese di novembre.