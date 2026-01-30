La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra 40 anni di inclusione lavorativa

Il 29 gennaio si è svolto il primo evento celebrativo presso la sede di Galbiate

Da 40 anni la cooperativa crea opportunità lavorative concrete per persone con disabilità, attraverso percorsi individualizzati

GALBIATE – La Cooperativa Sociale Solidarietà celebra nel 2026 un traguardo importante: 40 anni di attività al fianco delle persone con disabilità, promuovendone l’inclusione nel mondo del lavoro e la crescita personale. Fondata nel 1986 come cooperativa sociale operante sia nell’inserimento lavorativo (tipo B) che nei servizi sociali (tipo A). Nel 1991, dovendo per legge scegliere una delle due qualifiche, decise di procedere con l’inserimento lavorativo.

Solidarietà opera da quattro decenni con l’obiettivo di creare opportunità lavorative concrete per persone con disabilità, attraverso percorsi individualizzati, costruiti nel rispetto dei tempi, delle capacità e delle peculiarità di ciascuno. Un impegno quotidiano che mette al centro la persona, valorizzandone le competenze e favorendo una reale partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

Per celebrare questo importante anniversario, nel corso del 2026 la Cooperativa organizzerà una serie di eventi commemorativi, pensati come momenti di incontro, racconto e condivisione del percorso svolto e dei valori che continuano a guidarne l’azione.

Il primo evento celebrativo si è tenuto giovedì 29 gennaio, presso la sede della Cooperativa Sociale Solidarietà, in occasione della data esatta della fondazione.

“Un momento simbolico di apertura delle celebrazioni, dedicato a soci, lavoratori, famiglie, istituzioni, partner e a tutte le persone che, in questi quarant’anni, hanno contribuito a costruire una storia fatta di inclusione, lavoro e dignità. Quarant’anni di Solidarietà non rappresentano solo una ricorrenza, ma il segno di un impegno continuo verso una società più giusta, accessibile e inclusiva, in cui il lavoro è strumento di autonomia, relazione e realizzazione personale”.