La cooperativa Solidarietà di Galbiate apre le porte per una giornata speciale

In visita le diverse realtà del nostro territorio: presentati progetti e attività

Da quasi 40 anni la cooperativa rispondere al bisogno di inserimento lavorativo di persone fragili e disabili

GALBIATE – Una giornata speciale quella di ieri, martedì, per la cooperativa sociale Solidarietà di Galbiate. Attiva sul territorio dal lontano 1986, è una cooperativa di tipo B, un’impresa sociale “no profit” nata per rispondere al bisogno di inserimento lavorativo e di inclusione sociale nel territorio lecchese.

I responsabili seguono personalmente la crescita umana e lavorativa di persone con fragilità e con disabilità. Oggi è specializzata nell’offerta di servizi di assemblaggio, confezionamento e manutenzione specifica, diventando partner delle imprese e punto di riferimento per gli enti locali del territorio.

Proprio per questo Corrado Valsecchi, socio consigliere della cooperativa, ha organizzato nella giornata di martedì una visita conoscitiva a cui sono state invitate diverse realtà del territorio: enti locali, associazioni di categoria, parti sociali, ordini professionali, imprenditori, associazioni, ecc…

“E’ stato bello constatare un sincero interesse da parte di tutte le persone che hanno accettato il nostro invito e che ringrazio – ha detto Federica Vian, una delle responsabili -. Ci tenevamo a far conoscere la nostra realtà che ha quasi 40 anni di attività alle spalle. E’ stata anche l’occasione per far conoscere Cascina Selvetto, il nostro progetto di agricoltura sociale, e il crowdfunding per dotare la cascina di un impianto fotovoltaico grazie al bando di Banca Etica che ha selezionato il progetto nell’ambito di Impatto+“.

Tra i presenti anche il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti che ha impartito la benedizione e un delegato dell’azienda Kapriol che sta aiutando finanziariamente la cooperativa, oltre al sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli, alla vice Maria Butti e a tutto il Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Hanno partecipato: Confindustria Lecco Sondrio; Confcommercio Lecco; Confapi Lecco Sondrio; Confesercenti Lecco; Cna Lecco; Ance Lecco Sondrio; Compagnia delle Opere; Confartigianato Imprese Lecco; Camera di Commercio Como – Lecco; Elettroadda; Ordine Architetti; Ordine Ingegneri; Cgil Lecco; Csil Monza Brianza Lecco; Uil del Lario; Associazione Fabio Sassi; Silea.