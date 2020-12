La Croce Rossa di Lecco lancia l’iniziativa “Babbo Natale ha un dono per te”

Far vivere la magia del Natale ai più piccoli anche in un momento difficile

“Abbiamo scelto di non rinunciare alla magia del Natale che da sempre affascina grandi e piccini”

LECCO – “Babbo Natale ha un dono per te” è questo il nuovo progetto della Croce Rossa di Lecco, pensato per far vivere la magia del Natale ai più piccoli anche in un momento difficile come questo.

“E’ un Natale un po’ speciale – fanno sapere dalla croce rossa di Lecco – per questo abbiamo pensato di riportare un po’ di gioia nelle case dei più piccoli. Con una offerta minima di 10 euro (a bambino) Babbo Natale, rispettando tutte le normative vigenti in materia di Covid 19, si recherà presso la loro abitazione e consegnerà un piccolo regalo. In questo periodo di pandemia abbiamo scelto di non rinunciare alla magia del Natale che da sempre affascina grandi e piccini, abbiamo quindi pensato a un progetto che permettesse ai più piccoli e ai più grandi di tornare a sorridere davanti al grande gigante bianco che da secoli, ogni anno, non smette di farci sognare”.

Per prenotare il tuo babbo Natale segui le istruzioni al link https://crilecco.it/natale-2020/, per informazioni scrivere a sviluppo@crilecco.it.