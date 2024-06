La croce sul Magnodeno ‘compie’ 70 anni, festa con gli Alpini

La croce fu posata nel 1954 in vetta alla montagna

In occasione dell’Assalto al Magnodeno celebrata la ricorrenza

LECCO – Un fine settimana di festa per il Gruppo Alpini Monte Magnodeno che festeggiano i 70 anni dalla posa della croce in vetta alla montagna. L’Assalto al Magnodeno di quest’anno è stato arricchito da questa importante ricorrenza, celebrata anche con una mostra fotografica con immagini e articoli dell’epoca.

L’attuale croce fu installata in vetta al Magnodeno nel 1954, portata a spalla e dedicata ai Caduti e ai Dispersi delle guerre.

Ieri, sabato, in vetta al Magnodeno è stato organizzato un aperitivo seguito da una cena a base di risotto. Verso le 22 la croce è stata illuminata mentre stamattina alle 11.15 è stata celebrata la Santa Messa da Don Ottavio.

In tantissimi hanno raggiunto la cima del Magnodeno in occasione della manifestazione e della ricorrenza, per una bel fine settimana di festa all’insegna dello stare insieme.