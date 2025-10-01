‘La Cultura per il Sociale, a Palazzo Paure inaugurata la mostra ‘Donne cancellate’

L’esposizione con gli scatti di Gin Angri sarà visitabile fino al 14 ottobre

In mostra le donne ricoverate nell’ex ospedale psichiatrico di Como dal 1882 al 1948

LECCO – E’ stata inaugurata ieri, martedì 30 settembre, a Palazzo delle Paure la mostra fotografica “Donne Cancellate”, con scatti di Gin Angri tratti dall’archivio dell’ex ospedale psichiatrico San Martino di Como, trasferito in un magazzino di Lodi, dopo la chiusura del “manicomio” avvenuta grazie alla riforma Basaglia.

L’esposizione, che resterà allestita fino al 14 ottobre, trova spazio all’interno della rassegna “La cultura per il sociale” promossa dal Comune di Lecco, in collaborazione con il Dipartimento salute mentale e delle dipendenze di Asst Lecco, il Forum salute mentale di Lecco e l’associazione I fiori di oltre il giardino, curatrice della mostra.

Il percorso espositivo è frutto di un attento lavoro di ricerca e analisi, condotto su oltre 42.000 cartelle cliniche provenienti dall’ex “manicomio” di Como, che ripropone volti e storie di numerose donne ricoverate in questo luogo dove consumarono la loro esistenza o parte di essa tra il 1882 e il 1948. Menti cancellate, “curate” con l’isolamento dalla realtà, negazione di rapporti umani con l’esterno e spogliazione di identità. Figlie, madri, sorelle, fidanzate, mogli e donne nubili che nessun parente vuole, analfabete, mentecatte e “miserabili”. Sguardi persi nel vuoto, posture indifese, pianti inconsolabili e volti che sfidano la bellezza e il pudore emergono dai faldoni rigonfi di vecchie fotografie, appunti scritti a mano, con richieste d’amore mai spedite e mai arrivate, bensì rimaste chiuse nelle cartelle cliniche.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile martedì dalle 10 alle 14 e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, fino al 14 ottobre. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it o chiamare il numero 0341 286729.