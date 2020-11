La spettacolare danza degli storni nei cieli lecchesi (FOTO E VIDEO)

In questi giorni a tanti sarà capitato di vedere le spettacolari evoluzioni di questi piccoli uccelli

“Si spostano alla ricerca di cibo poi la sera tornano ai loro ‘dormitori’, preferibilmente nelle grandi città”

LECCO – Da qualche giorno a questa parte attirano la nostra attenzione grazie alle vere e proprie ‘danze’ che compiono nel cielo lungo tutto l’arco della giornata. Parliamo degli storni, i piccoli uccelli neri protagonisti delle spettacolari coreografie aeree immortalate da tantissimi lecchesi (e non solo) con foto e video.

Gli stormi che vediamo ‘esibirsi’ nel cielo in questi giorni, composti da migliaia di esemplari, sono un fenomeno assolutamente normale come ci confermano dalla Polizia Provinciale di Lecco: “Gli storni sono uccelli migratori che tendono a stare sempre in gruppo, in stormi appunto – spiegano – di solito dalle nostre parti si palesano sempre in questo periodo se non prima, già da fine agosto”.

Ciò che porta gli storni a spostarsi è il cibo: “Si muovono in base alla disponibilità alimentare – continuano dalla Polizia Provinciale – ad esempio qualche giorno fa li abbiamo monitorati a Valmadrera, volavano sopra una piantagione di ulivi, cercavano proprio lì del cibo. Per fortuna, lo diciamo per gli agricoltori, le olive erano già state raccolte. Gli storni sono famosi per fare delle vere e proprie razzie!“.

Un altro momento della giornata in cui è molto comune vedere gli stormi di storni è il tramonto: “Verso quest’ora si spostano per raggiungere i loro dormitori che di solito sono nelle grandi città e non nelle nostre zone. Per questo tendiamo a vederli maggiormente verso sera o la mattina molto presto”.

Di seguito qualche fotografia degli stormi di storni scattata dai lettori: