La Filt Cgil preoccupata per la situazione di Linee Lecco: “Debito cospicuo”

Andrea Frangiamore, Segretario Generale della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Cgil Lecco

“Alla luce di quanto emerso dalle notizie di cronaca in merito alla controversia tra Linee Lecco SpA e l’Amministrazione Comunale, la Filt Cgil Lecco esprime la massima preoccupazione per le condizioni in cui versa la società di trasporto pubblico del capoluogo e per le implicazioni che tale situazione potrebbe avere sul personale e sui cittadini che usufruiscono del servizio”.

A parlare è Andrea Frangiamore, Segretario Generale della Filt Cgil Lecco: “Oltre al già consistente passivo con il quale si è chiuso il bilancio 2022, e in attesa di conoscere l’esito del bilancio 2023 che dovrebbe essere comunicato entro il 31 marzo prossimo, stando a quanto sostiene l’Amministrazione le finanze dell’azienda partecipata dovrebbero essere gravate di un ulteriore cospicuo debito nei confronti del Comune (si parla di una cifra attorno al milione di euro). Appare evidente che una situazione debitoria di tale portata per Linee Lecco, che versa in una condizione di oggettiva difficoltà, sarebbe molto difficile da sanare”.

Il sindacato ha fatto sapere che terrà monitorata la situazione in attesa dei prossimi sviluppi e auspica una rapida soluzione del problema “per evitare che questa faccenda possa avere ricadute negative su lavoratrici e lavoratori”.