Il giovane videomaker lecchese ha realizzato il montaggio del video

Riprese a 360 gradi e diversi effetti speciali

LECCO – Si intitola ‘La Storia del Mondo’ il nuovo singolo del cantautore Nek rilasciato lo scorso 19 aprile. Tra le firme del video musicale, lanciato oggi, venerdì, su Youtube dalla Warner Music Italy, c’è anche quella del giovane videomaker lecchese Yuri Palma che ha contribuito all’editing e alle riprese della clip.

Riprese a 360 gradi

Il video, come raccontato dallo stesso Palma, è stato girato in una sola giornata in diverse location a Milano: “La peculiarità sta nella tecnica di ripresa utilizzata, a 360 gradi – ha spiegato il videomaker – praticamente la prospettiva a 360 gradi viene compressa in un normale video a 16:9 e l’effetto finale è una visione panoramica dall’alto che fa sembrare la location quasi un pianeta. Si tratta di un effetto voluto per riallacciarsi al testo della canzone che racconta appunto la storia del mondo”.

Inno alla diversità

Al videoclip hanno partecipato diversi fan di Nek, ripresi con diverse tecniche: “La canzone intende celebrare la diversità, per questo motivo nel video ci sono davvero tantissime comparse. Allo stesso modo non abbiamo voluto girare nelle classiche location di Milano ma in luoghi diversi e meno ‘convenzionali’, quali le Università, l’Arco della Pace, il Parco Nord e molti altri”.

L’effetto finale è un’esperienza interattiva e coinvolgente davvero affascinante. Soddisfatto il giovane Yuri Palma: “Per me è il primo lavoro in ambito musicale, è stato davvero interessante e ringrazio ancora per l’occasione che mi è stata data. Ora sto lavorando ad alcuni cortometraggi che spero di poter pubblicare presto” ha concluso.

Di seguito il video completo di ‘La Storia del Mondo’ di Nek