La Guardia di Finanza celebra il 251° anniversario, premiati 4 militari che si sono distinti

La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di oggi, mercoledì, nella sede del Comando Provinciale

Riconoscimenti di ordine morale a Onofrio Calabrese, Andrea De Biasio, Roberto Rottino e Nicola Ripamonti

LECCO – La Guardia di Finanza di Lecco ha celebrato il 251° Anniversario della fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta nella sede del Comando Provinciale, preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro ai piedi della targa in memoria del Maresciallo Capo Francesco Centrone, vittima del dovere, al quale è intitolata la caserma sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Lecco, un doveroso ricordo a tutte le Fiamme Gialle che hanno sacrificato la loro vita per la Patria, in particolare è stato ricordato anche Cristian Brenna, membro del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza morto recentemente in montagna.

La ricorrenza della fondazione del Corpo si è svolta alla presenza del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, della Presidente della Provincia Alessandra Hofmann, del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del Presidente del Tribunale Marco Tremolada, del Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso, del Sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto, del Questore Stefania Marrazzo, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis, del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Stefano Valente, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Giulio Durante, della Direttrice della Casa Circondariale di Lecco Luisa Mattina, nonché delle altre autorità civili della Provincia e dei Consiglieri Regionali Giacomo Zamperini, Mauro Piazza e Gian Mario Fragomeli.

L’evento si è aperto con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale. Quindi il Comandante Provinciale del Corpo, Col. Massimo Ghibaudo, ha salutato i presenti e ha illustrato i risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle lecchesi nell’ultimo anno, evidenziando l’impegno a tutto campo contro la criminalità economica e organizzata, a tutela dei cittadini e delle imprese oneste. Nel corso del 2024 e nei primi 5 mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Lecco ha eseguito 3.614 interventi ispettivi e 616 indagini, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto degli illeciti economico-finanziari.

“Nel corso di quest’ultimo hanno abbiamo rivolto la nostra attività al contrasto dell’evasione fiscale, alla lotta al sommerso di impresa e lavoro, alla tutela delle risorse stanziate con particolare attenzione ha quelle assegnate per il PNRR – ha detto il Colonnello Ghibaudo -. Abbiamo rivolto la nostra attività anche ai reati contro la pubblica amministrazione, al settore del gioco e delle scommesse, alla falsificazione monetaria. Da ultimo abbiamo affiancato le altre forze dell’ordine nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale”.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti di ordine morale a quattro militari che si sono distinti nell’attività di servizio, premiati: Onofrio Calabrese, Andrea De Biasio, Roberto Rottino e Nicola Ripamonti. Dopo la lettura della preghiera del finanziere e la conclusione con la cerimonia dell’ammaina bandiera.