La Guardia di Finanza di Lecco accoglie la visita del comandante regionale

Il comandante regionale Stefano Screpanti in visita alla caserma della Guardia di Finanza di Lecco

L’incontro con i vertici provinciali delle Fiamme Gialle e con l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

LECCO – Nella mattinata di oggi, il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Stefano Screpanti, ha effettuato una visita ispettiva al Comando Provinciale di Lecco.

Il Comandante Regionale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Paolo Cussotto, ha incontrato nelle prime ore il Prefetto di Lecco e il Procuratore della Repubblica.

In seguito, presso la Caserma sede dei Reparti del Comando Provinciale, il Comandante Regionale ha salutato il personale in servizio alla sede nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Lecco.

Il Generale ha poi assistito al briefing istituzionale sulla presenza e sulle attività operative della Guardia di Finanza nella provincia lecchese. In tale circostanza il Comandante Regionale ha sottolineato l’importanza e la centralità delle missioni istituzionali affidate al Corpo a tutela della legalità economica del Paese.

Nell’ambito della visita ispettiva, il Comandante Regionale ha tributato il proprio personale ringraziamento per l’attività svolta dai Reparti del Comando Provinciale di Lecco e, in particolare, per l’impegno profuso da tutti i militari durante l’emergenza sanitaria.