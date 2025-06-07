La Guardia di Finanza ricorda il Maresciallo Capo Francesco Centrone

La commemorazione si è tenuta ieri pomeriggio fuori dalla Prefettura

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, in Corso Promessi Sposi a Lecco, in prossimità della Prefettura, si è tenuta la commemorazione del 42° anniversario della scomparsa del M.C. Francesco Centrone “vittima del dovere”, deceduto l’8 giugno 1983 ed al quale è intitolata la caserma del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecco.

Alla breve cerimonia hanno presenziato il Prefetto – S.E. Dott. Sergio Pomponio, il Questore Dott.ssa Stefania Marrazzo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis, il Comandante della Polizia Penitenziaria di Lecco Sost. Commissario Vincenzo Spagnuolo, il Comandante della Polizia Locale di Lecco Lucio Dioguardi, il Direttore Coordinatore Speciale Carlo Cardinali per i Vigili del Fuoco di Lecco.

Una rappresentanza dei Finanzieri lecchesi e della locale Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, alla presenza del Colonnello Massimo Ghibaudo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, accompagnato dal Capitano Marco Cordeddu e dal Tenente Raffaele Martedì del Gruppo Guardia di Finanza Lecco, ha deposto una corona di fiori presso la targa che ricorda il sacrificio del Maresciallo Capo Francesco Centrone.

L’8 giugno del 1983 in Corso Promessi Sposi, all’altezza del civico 36, l’ispettore, durante un conflitto a fuoco fra Forze di Polizia e due malviventi, mentre si prodigava con cosciente sprezzo del pericolo a far porre al riparo numerosi civili presenti sulla pubblica via tentando di contrastare, per quanto possibile, l’azione dei malviventi, veniva colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco, immolando la propria vita nel compimento del dovere.

Ogni anno i Finanzieri lecchesi ricordano, con la deposizione di una corona, il tragico evento per rendere omaggio e tributare un doveroso ricordo al loro collega e a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia caduti in servizio.