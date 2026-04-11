La lettera. Giorgio Buizza: “Ridateci gli alberi di Villa Manzoni”

L’intervento dell’agronomo Giorgio Buizza in merito ai lavori a Villa Manzoni
“Negli anni diversi alberi sono venuti a mancare: qualcuno si farà carico di sostituirli?”
LECCO – Riceviamo e pubblichiamo una riflessione dell’agronomo Giorgio Buizza in merito agli alberi rimossi negli anni scorsi intorno a Villa Manzoni, caratterizzando l’accesso e l’area limitrofa all’edificio storico.
Ecco il contributo
Si sono conclusi i lavori ed è stata riaperta la Villa Manzoni.
Pare sia stato reso accessibile anche il giardino della villa sconosciuto a molti perché luogo finora non visitabile.
All’appello fatto a fine lavori sono risultati assenti alcuni alberi che caratterizzavano, non la Villa, ma il suo contorno e il suo accesso.
In diverse occasioni e per diversi motivi gli alberi sono venuti a mancare.
Qualcuno si farà carico di sostituirli? O di proporre qualcosa di analogo?
Per ora prendiamo atto di ciò che manca.
Giorgio Buizza