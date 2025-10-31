“La Lombardia è dei Giovani”. Regione potenzia bando, 390 mila euro per nuovi progetti territoriali

Rafforzamento e valorizzazione della rete Informagiovani e degli spazi di aggregazione

“I fondi permetteranno di rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e realtà educative”

LECCO – Il proprio impegno a sostegno delle politiche giovanili viene confermato con l’incremento di 390.794 euro della dotazione finanziaria del bando “La Lombardia è dei Giovani” 2025/26, promosso da Regione Lombardia tramite il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, in collaborazione con Anci Lombardia.

Con questo provvedimento, approvato dalla Giunta Regionale, la dotazione complessiva passa da 1,48 a 1,87 milioni di euro, permettendo di scorrere la graduatoria già pubblicata e di finanziare ulteriori progetti presentati dai Comuni e dai partenariati territoriali, risultati ammissibili ma non finanziati a causa dell’elevato numero di domande pervenute.

L’obiettivo è sostenere e valorizzare la rete di soggetti, servizi e luoghi di aggregazione giovanile, in linea con il Programma Regionale di Sviluppo 2023-2028, che individua tra le priorità la promozione di esperienze e spazi dedicati alla crescita, alla partecipazione e alla responsabilità dei giovani lombardi.

“Ringrazio Anci Lombardia – ha aggiunto il sottosegretario Picchi – per la proficua collaborazione che stiamo portando avanti, grazie alla quale è stato possibile sostenere e rafforzare una fitta rete di Informagiovani. Questa rete rappresenta una ricchezza per i territori ed è un esempio virtuoso di come Regione e Comuni possano lavorare insieme per costruire politiche giovanili efficaci e durature. I nuovi fondi consentiranno di ampliare i servizi Informagiovani, potenziare i luoghi di aggregazione e favorire lo sviluppo di nuove progettualità rivolte agli under 35, valorizzando la collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e realtà educative”.

“Con questo incremento – ha sottolineato Pini – vogliamo dare un segnale concreto ai territori e ai tanti giovani che desiderano essere protagonisti responsabili nelle proprie comunità. ‘La Lombardia è dei Giovani’ è uno strumento che funziona, capace di far nascere progetti di qualità nei comuni grandi e piccoli, promuovendo collaborazione, innovazione sociale e senso civico”.

“Quest’anno la partecipazione è stata capillare su tutto il territorio lombardo: ne siamo orgogliosi, ma comporta anche una grande responsabilità. Aumentare le risorse significa credere ancora di più nel potenziale dei nostri ragazzi e rafforzare la rete di associazioni, amministrazioni, oratori e spazi civici che costituiscono il cuore della partecipazione lombarda” ha concluso Pini.