La Macelleria Rusconi saluta Giovanni Dell’Oro: lo storico dipendente va in pensione

Domani, sabato, per Giovanni sarà l’ultimo giorno di lavoro

In Macelleria Rusconi ha lavorato per oltre 20 anni: “Lascio una seconda casa e una seconda famiglia”

LECCO – Ci sono traguardi che, quando vengono raggiunti, oltre ad una certa soddisfazione lasciano anche un po’ di malinconia, perché segnano la fine di un’epoca, ‘rivoluzionando’ la quotidianità, quella che, in fin dei conti, ci dà sicurezza. Per Giovanni Dell’Oro, storico dipendente della Macelleria Rusconi in Piazza XX Settembre, il giorno di quell’atteso traguardo è arrivato: domani, sabato, sarà il suo ultimo giorno di lavoro in bottega, prima della meritata pensione.

Quella bottega che per oltre 20 anni è stata la sua seconda casa, come ci racconta non senza commozione, proprio dietro al bancone: “Ho 67 anni, lavoro qui dal 2002 ma in realtà venivo già qua come garzone quando avevo 13 anni, negli anni ’70. Poi ho aperto la mia attività, e dopo vari giri sono tornato qui: Vittoria e Giacomo mi hanno accolto, il negozio oggi è portato avanti dai loro figli, una bella realtà e soddisfazione: non è affatto facile andare avanti in questi settori oggi”.

Giovanni non nasconde l’emozione: “E’ dura dirlo, ma il lavoro mi mancherà. Cambia la vita. Mi dispiace per i miei clienti, con loro negli anni ho costruito un rapporto speciale, testimoniato dal via vai di questi giorni per salutarmi. Dieci anni fa ho perso mio figlio in un incidente stradale, la famiglia Rusconi mi è stata vicina e grazie al lavoro sono riuscito a riemergere da quel periodo difficile. Per me questo negozio è stato una seconda casa, i miei colleghi una seconda famiglia“.

Un sentimento ricambiato dalla famiglia Rusconi, che saluta un collega di valore, disponibile, sempre sorridente. E ora? Chiediamo a Giovanni. “E ora niente, siccome fermo non so stare mi dedicherò a coltivare il mio terreno a Rancio Alto (rione in cui Giovanni è nato e risiede, ndr). Poi troverò qualcos’altro per tenermi occupato, anche se sono oramai un pensionato!”.