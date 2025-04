La morte di Papa Francesco, i messaggi di cordoglio

L’arcivescovo di Milano Delpini e i vescovi Lombardi uniti nel cordoglio per la morte del Santo Padre

LECCO – “Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa Francesco i Vescovi della Lombardia sono vicini alla chiesa di Roma per la perdita del loro Vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra e lo ringraziano per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d’amore fino all’ultimo giorno della sua vita. Al Risorto, che lo ha chiamato al servizio petrino, affidano in questo momento di sofferenza di tutta la Chiesa Papa Francesco ringraziandolo della sua benedizione nel giorno di Pasqua”.

Così l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, metropolita di Lombardia, e di tutti i Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) per la morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina alle 7.35 dopo 13 anni di Pontificato.

Domani alle 17.30, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, presiederà una Messa di suffragio. Nell’occasione verranno sospese in Duomo tutte le attività di tipo turistico.

La Messa in Duomo di domani sarà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.

Anche la presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del Santo Padre.

“Pastore universale e guida spirituale capace di parlare al cuore di credenti e non credenti, Papa Francesco ha segnato un’epoca con la forza del suo esempio, il linguaggio della semplicità e l’instancabile impegno per la pace, la giustizia sociale e la cura del creato. A noi amministratori lascia un’eredità preziosa, racchiusa in parole che continueranno personalmente ad ispirarmi: “Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”.