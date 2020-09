La nuova Piazza Mazzini: confermata la fine lavori entro il 20 settembre

Prosegue il cantiere per il rifacimento di Piazza Mazzini a Lecco

Confermate le tempistiche previste, entro il 20 settembre la nuova piazza

LECCO – Nessun ritardo segnalato al momento, la data fine lavori per la riqualificazione di Piazza Mazzini resta la stessa concordata con l’impresa a inizio lavori, ovvero il prossimo 20 settembre. Lo conferma Linee Lecco, incaricata per conto del comune di seguire la realizzazione dell’opera che prevede non solo la sistemazione del parcheggio ma il rifacimento complessivo, estetico e viabilistico, della piazza.

“Salvo imprevisti tecnici e avverse condizioni meteorologiche, i temi di esecuzione e di conclusione delle opere dovrebbero essere confermati” fa sapere in una nota Linee Lecco. Nei giorni scorsi l’amministratore unico Mauro Frigerio ha incontrato il vicesindaco Francesca Bonacina per un sopralluogo al cantiere. Un secondo sopralluogo è stato compiuto martedì insieme al direttore Salvatore Cappello e l’architetto Michele Spreafico che ha curato il progetto.

Queste ultime settimane di lavori sono previsti gli interventi di installazione degli impianti e delle strumentazioni (telepass, cassa automatica, totem informativi) e quindi il loro collaudo.