La ‘nuova’ Piccola: si assegnano i lavori, individuata l’impresa

In fase di assegnazione l’appalto per i lavori di riqualificazione dei vecchi magazzini della Piccola

Entro 35 giorni la firma del contratto: 4 milioni di euro e 20 mesi per concludere gli interventi

LECCO – Una delle opere più importanti e attese sta per essere assegnata: ieri, giovedì, è avvenuta l’assegnazione provvisoria dell’appalto per i lavori di riqualificazione dell’ex Piccola Velocità.

“La procedura si è svolta nei tempi corretti, è stata individuata l’impresa a cui saranno affidati i lavori una volta che si saranno concluse tutte le verifiche del caso; se questo avverrà, dalla prossima settimana sarà ufficializzato l’incarico – conferma il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni – Da quel momento dovranno scorrere i 35 giorni previsti per segnalazioni e ricorsi da parte delle imprese escluse. Dopodiché si firmerà il contratto dal valore di circa 4 milioni di euro”. Una cifra decisamente importante e che vanta del co-finanziamento per 2 milioni di euro da parte del Pnrr.

Saranno 600 i giorni previsti da contratto per la realizzazione degli interventi previsti, 20 mesi dunque per mettere a nuovo i vecchi magazzini dell’ex scalo ferroviario.

Spazi rigenerati dove troveranno posto nuove opportunità: si prevede che in futuro la “stecca Sud” possa ospitare un mercato al coperto e un ristorante, mentre nella “stecca Nord” quella più vicina al centro, una parte della biblioteca e spazi culturali e sociali per i giovani.

La procedura di assegnazione si è svolta in via telematica sul portale del Pnrr: “Essendo la Piccola un bene vincolato – ricorda Gattinoni – hanno potuto accedere alla gara di appalto solo aziende che hanno certi requisiti in materia di restauro, quindi c’è stata un’importante scrematura di qualità a cui si aggiunge un ulteriore stimolo legato proprio al Pnrr che pone come obiettivi sociali e ambientali che vi sia un minimo garantito di occupazione femminile e giovanile nelle imprese operanti e che queste rispettino dei requisiti ambientali dal punto di vista del cantiere”.

Il cantiere non dovrebbe creare interferenze all’attività del mercato cittadino, né sul parcheggio appena rimesso a nuovo:” L’assessore Giovanni Cattaneo ha incontrato le associazione di categoria descrivendo l’intervento – spiega il sindaco – non prevediamo problematiche per il mercato, certo per due anni ci sarà la presenza del cantiere, ma ci sono spazi sufficienti per consentire questa convivenza”