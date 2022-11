La nuova rotatoria in viale Costituzione, ipotesi demolizione del sottopasso

Approvato il progetto esecutivo per la rotonda (provvisoria) sul viale Costituzione

L’opera definitiva necessiterà della demolizione del sottopasso pedonale. Si valuta una corsia preferenziale per chi arriva dal lago

LECCO – E’ ormai una questione di giorni la realizzazione della nuova rotonda all’incrocio tra viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci: un rondò che sarà tracciato per ora in maniera provvisoria, con i new jersey bianco rossi, per sperimentare una soluzione attesa da anni e che ha l’obiettivo di alleggerire il traffico in uno dei nodi viabilistici tra i più cruciali della città.

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera che ad oggi impegnerà il Comune per una cifra irrisoria, circa 70 mila euro quelli stanziati dal municipio e corrispondenti alle spese di adeguamento del sedime stradale alle nuove necessità e funzionalità del rondò.

“La scelta di eseguire la rotatoria in forma provvisoria – si legge nella relazione tecnica – è dettata anche dal voler eseguire le corrette soluzioni proposte dal piano che prevedono delle soluzioni viabilistiche che necessitano ancora di approfondimenti”.

Gli aspetti su cui si sta concentrando l’attenzione dei tecnici riguardano sia il traffico che arriva da Viale Leonardo Da Vinci per immettersi nella rotatoria e quelli che giungono dal lungolago per i quali si sta pensando alla possibilità di realizzare una corsia preferenziale sul lato Questura.

Così come progettata l’opera, secondo i tecnici, necessita per la sua realizzazione definitiva della demolizione dell’attuale sottopasso pedonale, quindi dovrà essere realizzato un nuovo attraversamento pedonale in prossimità dell’incrocio.

Non sarà una grave mancanza: quel sottopasso, così come il tunnel pedonale del lungolago, è stato per anni simbolo di degrado viste le condizioni in cui spesso si trovava ed era stato riqualificato nel 2017 con il coinvolgimento dei giovani di Living Land che ne avevano abbellito gli ingressi (vedi articolo).

La demolizione non è comunque contemplata negli interventi previsti a breve, che riguarderanno solo il tracciamento della nuova rotatoria:

“Elemento nuovo di arredo urbano da inserire saranno i dissuasori tipo mini-Gulliver per realizzare la separazione della strada princ ipale con quella del retro-teatro – scrivono i tecnici nella relazione – Gli elementi saranno forniti da Comune ed è prevista la sola posa. È evidente che l’elemento predominante dell’immagine dell’opera sarà la presenza dei new jersey in plastica di colore che andranno a formare le aiuole spartitraffico per l’organizzazione delle nuove trattorie viabilistiche”.