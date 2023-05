Lecco. La palestra chiude senza preavviso: utenti furiosi e non solo

Un cartello comunica la chiusura per “manutenzioni” con riapertua il 14 maggio, ma in via Dell’Isola è tutto chiuso

L’ira degli abbonati sui social e lavoratori che lamentano persino di non aver ricevuto lo stipendio

LECCO – Un cartello indica la chiusura sino al 14 maggio per “lavori di manutenzione straordinaria” ma ad oggi la palestra di via dell’Isola a Lecco non ha aperto i battenti e potrebbe non riaprire più.

Sono i frequentatori della stessa struttura a sollevare il caso via social già da diversi giorni, con commenti sdegnati per il mancato preavviso in merito alla chiusura: “Sabato pomeriggio (6 maggio, ndr) diretta in palestra come sempre, senza nessun avviso, io e gli altri iscritti rimasti chiusi fuori ci troviamo un bel cartello con scritto che la palestra sarebbe rimasta chiusa una settimana per lavori. Oltretutto senza fare nessun tipo di comunicazione o preavviso agli abbonati” scrive un utente.

“Chiusura definita ‘temporanea’ da un cartello, ma che sarà in realtà definitiva – si legge in altri commenti – Tutto senza senza un minimo preavviso per gli iscritti che fino alle ultime settimane firmavano abbonamenti annuali ignari di ciò che sarebbe successo a breve”.

Anche due dipendenti si aggiungono al coro di proteste, una sempre in Rete, riferendo di controversie con il datore di lavoro per ricevere il proprio stipendio e di mancati pagamenti anche nei confronti di altri addetti che si sarebbero ora rivolti ai sindacati. La seconda, incontrata direttamente in via Dell’Isola all’esterno della palestra ci fa sapere:“Da quando sono stata assunta – ci dice – non ho ancora ricevuto lo stipendio”.

La struttura di via dell’Isola, che in passato aveva avuto altre gestioni, e stata rilevata da un noto marchio ed aveva aperto al pubblico nel settembre dello scorso anno.

La chiusura, improvvisa, sarebbe legata a questioni di “mancato fatturato”, almeno secondo quanto sarebbe stato riferito in via informale dalla proprietà ai lavoratori. Nel novembre scorso, un altro centro fitness del noto marchio aveva chiuso la sua storica sede di piazza della Repubblica a Milano.

Al momento, nonostante i nostri sforzi nel contattare i numeri telefonici di riferimento della società, non siamo riusciti a parlare con la proprietà per avere risposte e informazioni in merito.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali precisazioni e repliche da parte della proprietà stessa al fine di fare chiarezza sull’accaduto.