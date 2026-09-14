La Piccola, dopo la segnalazione interviene il Comune

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Erba alta alla Piccola, l'intervento per il taglio è previsto nei prossimi giorni

Silea ha provveduto al recupero dei rifiuti abbandonati, nei prossimi giorni il taglio dell’erba

LECCO – Dopo la segnalazione di un cittadino sulle condizioni della Piccola, tra rifiuti abbandonati ed erba alta, gli uffici comunali competenti si sono prontamente attivati per verificare la situazione e predisporre gli interventi necessari.

A seguito della segnalazione, Silea è intervenuta per ripulire l’area, provvedendo alla rimozione dei rifiuti presenti e al ripristino delle condizioni di decoro.

Resta invece da intervenire sul fronte del verde. In questo caso, l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti fa sapere che il passaggio per il taglio dell’erba e della vegetazione è previsto nei prossimi giorni.

Una risposta dunque in tempi rapidi alla segnalazione, con la pulizia già effettuata e l’intervento sul verde programmato a breve.

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