La Piccola, dopo la segnalazione interviene il Comune

Silea ha provveduto al recupero dei rifiuti abbandonati, nei prossimi giorni il taglio dell’erba
LECCO – Dopo la segnalazione di un cittadino sulle condizioni della Piccola, tra rifiuti abbandonati ed erba alta, gli uffici comunali competenti si sono prontamente attivati per verificare la situazione e predisporre gli interventi necessari.
A seguito della segnalazione, Silea è intervenuta per ripulire l’area, provvedendo alla rimozione dei rifiuti presenti e al ripristino delle condizioni di decoro.
Resta invece da intervenire sul fronte del verde. In questo caso, l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti fa sapere che il passaggio per il taglio dell’erba e della vegetazione è previsto nei prossimi giorni.
Una risposta dunque in tempi rapidi alla segnalazione, con la pulizia già effettuata e l’intervento sul verde programmato a breve.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.